"Nicht zu überlebende" Flut: Mega-Sturm rollt aufs Festland zu

USA - Bangen in Florida : Auf den US-Bundesstaat rollt derzeit ein heftiger Sturm zu. Der Wetterdienst warnt vor einer "nicht zu überlebenden" Flut. Was erwartet die Küstenregion am Donnerstagabend, wenn Hurrikan "Helene" sie heimsucht?

Modellberechnungen der Meteorologen zeigen, wie sich Hurrikan Helene entwickelt. © Screenshot/X/@cory_kowitz

Der Sturm selbst habe sich am Dienstag in der Karibik gebildet, zog über den Golf von Mexiko, wo er an Stärke gewann und ist nun auf dem Weg in Richtung Florida. "Helene" wurde bereits zu einem Hurrikan der Kategorie 2 heraufgestuft. Wenn er auf Land trifft, soll "Helene" dann Kategorie 3 erreicht haben.

Die Worte, die US-Meteorologen jetzt für ihre Vorhersagen für den "Sunshine State" wählten, können einem nur Angst machen: Die Experten warnen vor einer "katastrophalen" und "tödlichen" Sturmflut.

Vor allem Teile des Florida "Big Bend"-Nationalparks seien betroffen. Man erwarte dort eine Sturmflut von bis zu sechs Metern Höhe. Dabei könnten "zerstörerische Wellen" das Festland treffen.

Auch der Süden des angrenzenden Bundesstaates Georgia ist in Alarmbereitschaft: Dort rechne man mit gefährlichen Winden in Orkanstärke.

"Die Bewohner dieser Gebiete sollten den Ratschlägen der örtlichen Behörden folgen und evakuieren, wenn sie dazu aufgefordert werden", so der US-Wetterdienst auf "X" (ehemals Twitter). Man solle, so schnell es geht, alle Vorbereitungen zum Schutz von Leben und Eigentum abschließen.