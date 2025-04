Ist es ein Serienmörder? Acht verdächtige Todesfälle in zwei Monaten

Was geht im US-Bundesstaat Massachusetts vor sich? Die Angst vor einem möglichen Serienmörder wächst.

Von Adrian Schintlmeister

Springfield (Massachusetts/USA) - Was geht da vor sich? Nachdem im Nordosten der USA innerhalb weniger Wochen acht Leichen gefunden wurden, wächst die Sorge vor einem möglichen Serienkiller.

Die Polizei von Springfield will den Todesfall aufklären. (Symbolfoto) © Springfield Police Dept Die Angst geht um. Doch die Behörden wiegeln ab. Zwischen März und April wurden in New England, einer Region im Nordosten der USA, die Leichen von sieben Menschen gefunden. Die meisten von ihnen Frauen. Nun wurde eine achte Leiche entdeckt, berichtet die New York Post. An einem Radweg am Connecticut River in Springfield (150.000 Einwohner) wurde am Dienstag der leblose Körper einer Frau gefunden. Die Todesursache steht noch nicht fest, die Ermittler haben eine Autopsie angeordnet. Alle Fundorte liegen in einem Umkreis von knapp 200 Kilometern. Viele Menschen aus der Region befürchten nun, dass die Todesfälle das Werk eines Serienmörders sind. In einer Facebookgruppe mit mehr als 20.000 Mitgliedern tauschen sie sich aus und wollen Hinweise zusammentragen. Die Ermittler dementieren, sehen bisher keinen Zusammenhang zwischen den Todesfällen.

Treibt ein Serienmörder in New England sein Unwesen?

Die Leiche von Paige Fannon (†35) wurde im Norwalk River entdeckt. © gofundme Zuvor berichtete das People-Magazin über eine ganze Reihe von mysteriösen Todesfällen in New England. Am 6. März fanden Zeugen am Norwalk River in Connecticut die persönlichen Gegenstände von Paige Fannon. Polizeitaucher fanden wenig später die Leiche der 35-Jährigen. Am selben Tag der nächste Fund: In einem Wald bei Plymouth wurde von Jägern eine verweste Leiche gefunden. Am 19. März wurde knapp 120 Kilometer entfernt, in einem Koffer, eine zerstückelte Frauenleiche gefunden. Die Tote konnte bislang nicht identifiziert werden. Tags darauf fanden sie Denise Leary in einem Waldstück bei New Haven. Die sportliche 59-Jährige wurde seit September vermisst.

Denise Leary (†59) war seit September vermisst. © New Haven Police Department

Die Leiche von Michelle Romano (†56) wurde am 26. März entdeckt. © Facebook/Justice for Michele Romano

In New England wächst die Angst vor einem Serienmörder. © Open Street Map

Überlebende fordert die Menschen auf, "wachsam" zu bleiben