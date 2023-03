"Jack Daniel's" verklagt Hundespielzeug! - Supreme Court humorlos?

Washington - In den USA kam es vor dem höchsten Gericht, dem Supreme Court, am Mittwoch zu einer ersten Anhörung in einem kuriosen Prozess. Der Whiskey-Hersteller "Jack Daniel's" klagte gegen die Verbreitung eines Hundespielzeugs, das äußerlich an die eigene Flasche erinnert.

Ein Hundespielzeug in Form einer solchen "Jack Daniel's"-Flasche erzürnte den Whiskey-Hersteller. (Symbolbild) © Kyle Dean Reinford/dpa

Nachdem der Eigentümer des Whiskey-Konzerns in einer ersten Instanz vor einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Arizona recht bekommen hatte, schaltete sich nun der oberste amerikanische Gerichtshof ein, berichtete "The Wall Street Journal" am Mittwoch.

In dem Prozess gehe es dabei um nichts Geringeres als um ein quietschiges Hundes-Spielzeug in Form einer Whiskey-Flasche der bekannten Marke.

Das Produkt der Firma "VIP Products LLC" trägt die Aufschrift "Bad Spaniels: The Old No. 2 on your Tennessee Carpet", eine Anspielung auf das große Geschäft eines Hundes, das auf dem Teppich in Tennessee liegt.

Zum Vergleich der Original-Schriftzug: "Jack Daniel's: Old No. 7. Tennessee Whiskey".

Die Frage, um die es in der Anhörung am Mittwoch nun ging, lautet: "Zählt das Kau-Spielzeug als Parodie und unterliegt somit dem Schutz der amerikanischen Verfassung, oder nicht?"