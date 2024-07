Klingelstreich eskaliert: Waffennarr schießt auf Teenager

Vincent Martin (30) versteht keinen Spaß: Nach einem missglückten Klingelstreich schoss er einem Jugendlichen die Wade weg. © Montage: 123rf/zeferli, Cumberland County Sheriff

Als die Jugendlichen nachts um 1 Uhr an seine Tür hämmerten und wegrannten, sah Vincent Martin (30) rot ...

So geschehen in der Nacht zum Samstag in Harrison (Maine). Wie der Sender NECN unter Berufung auf den örtlichen Sheriff berichtet, zogen mehrere Jugendliche nachts durch die Kleinstadt (2500 Einwohner), klopften an Türen, drückten die Klingel und rannten weg.

Doch als die Kids das Haus von Vincent Martin ins Visier nahmen, wurde es brenzlig, berichtet die "Bangor Daily News". Der 30-Jährige griff zur Waffe, öffnete seine Haustür schneller, als die Jugendlichen wegrennen konnten. Harrison eröffnete sofort das Feuer, ballerte wohl sein ganzes Magazin leer.

Einen Teenager erwischte es an der rechten Wade, er wurde mit einer klaffenden Schusswunde ins Krankenhaus eingeliefert, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Die anderen Schüsse gingen glücklicherweise in Leere. Weitere Details zum Schussopfer wurden nicht bekannt gegeben.