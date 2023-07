Leere Supermarkt-Regale, utopische Online-Preise: Diese beliebte Soße ist kaum zu bekommen!

Kalifornien (USA) - Ein akuter Mangel an Chilischoten hat dazu geführt, dass der US-Soßenhersteller "Hyu Fong Foods" Produktionsengpässe meldete. Supermarkt-Regale sind leer, während online die Preise für die scharfe Soße explodieren, die auch hierzulande in vielen Kühlschränken und vor allem asiatischen Restaurants zu finden ist.

Aus vielen Supermarkt-Regalen in den USA verschwunden: die beliebte Sriracha-Soße von "Huy Fong Foods", zu erkennen am Logo mit dem weißen Hahn. © Frederic J. BROWN / AFP

Die Rede ist von Sriracha. Laut dem Newsportal Insider kann man eine einzige Flasche derzeit - nur, wenn man Glück hat - online für etwa 70 US-Dollar (circa 64 Euro) erwerben.

Damit ist die scharfe Soße sogar teurer als der Kauf einer Aktie von Coca-Cola, der Bank of Amerika oder Pfizer.

Und das alles, weil die Wetterbedingungen im vergangenen Jahr die Chili-Ernte in Mexiko zerstörten und nun ein akuter Mangel an den scharfen Schoten herrscht - die Hauptzutat und wichtigste Geschmackskomponente für Sriracha aber auch andere Soßen von "Hyu Fong Foods" wie Samba Oelek und der hauseigenen Chili-Knoblauch-Soße.

"Leider liegt dies außerhalb unserer Kontrolle und ohne diese wesentliche Zutat können wir keines unserer Produkte herstellen", schrieb das Unternehmen bereits 2022 in einem Brief an Kunden.

Mittlerweile hat sich die Lage um Sriracha und Co. allerdings deutlich verschärft: Online ist ein regelrechter Schwarzmarkt für scharfe Soßen entstanden - mit horrenden Preisen.