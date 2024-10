15-Jähriger löscht Familie aus: Doch wie hoch wird seine Strafe wirklich ausfallen?

Im Januar wird entschieden, ob der Jugendliche vor ein Jugend- oder Erwachsenengericht kommt. (Symbolbild) © 123RF/armmypicca

Der Teenager, der am vergangenen Montag im US-Bundesstaat Washington seine Familie in einem Haus erschossen haben soll, könnte nur bis zu seinem 25. Lebensjahr in Haft bleiben – falls er vor dem Jugendgericht verurteilt wird.

Wie die New York Post berichtete, setzen sich die Staatsanwälte jedoch dafür ein, dass der Fall vor ein Erwachsenengericht gebracht wird, wo dem Teenager eine lebenslange Haftstrafe droht.

Seine Verteidigerin beschreibt ihn hingegen als fürsorglichen Jungen ohne kriminelle Vorgeschichte, der gerne Mountainbike fährt und angelt.

"Wir möchten, dass das Gericht weiß, dass sich mehrere Leute aus der Gemeinde an uns gewandt haben, die unseren Mandanten kennen, und sie haben seinen guten Charakter bestätigt", sagte sie am vergangenen Freitag vor Gericht.