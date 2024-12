Mutmaßlicher "CEO-Killer": Polizei nennt weitere Details!

Luigi M. (26) soll die Schüsse auf den CEO von United Healthcare, Brian Thompson (†50), angefeuert haben. Benjamin B. Braun/Pittsburgh Post-Gazette via AP/dpa © Benjamin B. Braun/Pittsburgh Post-Gazette via AP/dpa

"Wir haben keine Hinweise darauf, dass er jemals Kunde von United Healthcare war", erklärte Chefermittler Joseph Kenny in einem Interview mit "NBC New York" über den Tatverdächtigen, der bei seiner Festnahme am Montag dieser Woche selbst ein handgeschriebenes "Manifest" bei sich trug.

"Aber er erwähnte, dass es der fünftgrößte Konzern in Amerika ist, was ihn wiederum zum größten Gesundheitsversorger in Amerika macht. Wahrscheinlich hat er das Unternehmen deshalb ausgesucht", führte Kenny entsprechend aus.

Brian Thompson (†50) war am 4. Dezember nahe dem belebten Times Square in Manhattan aus nächster Nähe niedergeschossen worden und in einer Klinik an seinen Verletzungen gestorben.

Die von Überwachungskameras gefilmte Tat und die Fahndung nach dem flüchtigen Schützen machten weltweit Schlagzeilen.

Fünf Tage nach den tödlichen Schüssen fiel Luigi M. im Lokal einer Fast-Food-Kette in Pennsylvania auf und wurde festgenommen. Nur Stunden nach der Verhaftung wurde er in Manhattan unter anderem wegen Mordes angeklagt.