Nach Gerichtsbeschluss: Pentagon löscht Einträge von schwarzem Soldaten

Virginia (USA) - Die sogenannte "Medal of Honor" (zu Deutsch: "Ehrenmedaille") ist in den USA die höchste Auszeichnung, die ein Soldat für seine Dienste bekommen kann. Doch jetzt hat sich die US-Regierung dazu entschieden, den Website-Eintrag eines ihrer meist-dekorierten Soldaten ohne weitere Begründung zu löschen.

So steht "DEI" für "Diversity, Equity and Inclusion" (zu Deutsch: "Diversität, Gleichberechtigung und Integration"). Seit seinem Amtsantritt im Januar dieses Jahres hat US-Präsident Donald Trump (78) seine Regierung dazu befehligt, eben solche "DEI-Bemühungen" zurückzufahren.

Unter diesem Fehlercode steht weiter: "Die Seite, nach der du suchst, wurde vielleicht verschoben, umbenannt oder ist im Moment nicht erreichbar." Tatsächlich wurde die Seite umbenannt, so wurde schnell festgestellt, dass in der URL der Seite das Wort "medal" in "deimedal" umgeändert wurde. Diese paar Buchstaben sind jedoch alles andere als bedeutungslos.

Charles Calvin Rogers gilt als einer der höchstdekorierten, afroamerikanischen Soldaten in der Geschichte der USA. Er diente in der Zeit des Vietnam- und Koreakrieges als Kommandant an der Front und wurde im Jahr 1970 vom damaligen US-Präsidenten Präsident Richard Nixon (†81) mit der "Medal of Honor" ausgezeichnet.

Nach seinem Tod im Jahr 1990 wurde sein Leichnam in Washington D.C. beigesetzt und seitdem trägt eine Brücke in seiner Heimatstadt Fayette County seinen Namen.