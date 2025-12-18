Nach tödlichen Schüssen an Elite-Uni: Polizei sucht nach einem weiteren Mann

Providence/USA - Nach tödlichen Schüssen an einer Elite-Universität im US-Bundesstaat Rhode Island sucht die Polizei mit Fotos und Videos nach einem zweiten Mann, den sie befragen möchte.

FBI-Beamte durchsuchen ein Gebiet an der Brown University im Bundesstaat Rhode Island, nachdem zwei Studenten getötet wurden. © Leah Willingham/AP/dpa

Der Mann sei in der Nähe des mutmaßlichen flüchtigen Täters gesehen worden, sagte Polizeichef Oscar Perez.

"Ich möchte klar sagen, das ist eine Person, mit der wir sprechen möchten".

Der Polizeichef warnte in Zusammenhang mit den Fahndungsfotos ausdrücklich vor mit KI generierten Bildern, die derzeit auf Social Media geteilt würden.

Diese sollten nicht weiterverbreitet werden.