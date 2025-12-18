 798

Nach tödlichen Schüssen an Elite-Uni: Polizei sucht nach einem weiteren Mann

Mit Fotos sucht die Polizei nach den tödlichen Schüssen an einer Elite-Uni in den USA den Täter. Bislang ohne Erfolg. Aber eine zweite Person rückt ins Bild.

Von Thomas Müller

Providence/USA - Nach tödlichen Schüssen an einer Elite-Universität im US-Bundesstaat Rhode Island sucht die Polizei mit Fotos und Videos nach einem zweiten Mann, den sie befragen möchte.

FBI-Beamte durchsuchen ein Gebiet an der Brown University im Bundesstaat Rhode Island, nachdem zwei Studenten getötet wurden.
© Leah Willingham/AP/dpa

Der Mann sei in der Nähe des mutmaßlichen flüchtigen Täters gesehen worden, sagte Polizeichef Oscar Perez.

"Ich möchte klar sagen, das ist eine Person, mit der wir sprechen möchten".

Der Polizeichef warnte in Zusammenhang mit den Fahndungsfotos ausdrücklich vor mit KI generierten Bildern, die derzeit auf Social Media geteilt würden.

Diese sollten nicht weiterverbreitet werden.

Zwei Überlebende aus Krankenhaus entlassen

Besucher halten an einer behelfsmäßigen Gedenkstätte für die Opfer der Schießerei an der Brown University im inne.
© Robert F. Bukaty/AP/dpa

Der Schütze hatte am Samstag in einem Bereich der Brown Universität geschossen, in dem es gerade Vorbereitungen auf eine Abschlussprüfung für einen Kurs der Wirtschaftswissenschaften gegeben hatte.

Zwei Menschen starben, mehrere andere wurden verletzt. Nach jüngsten Angaben der Behörden konnte am Dienstag und Mittwoch jeweils ein Überlebender aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Ein Patient sei weiter im kritischen, aber stabilen Zustand, fünf Verletzte seien im stabilen Zustand.

Stunden nach der Tat war zunächst ein Mann festgenommen worden, dann aber wieder entlassen worden. Die Beweise deuteten nach weiteren Ermittlungen in eine andere Richtung, hatte Generalstaatsanwalt Peter Noronha erklärt.

Die Brown University gehört zur sogenannten "Ivy League", den Elite-Universitäten im Nordosten der USA.

