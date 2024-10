Schock-Fund: Polizei entdeckt Kinderleiche im Garten von Adoptivfamilie!

Am vergangenen Freitag wurde bekannt gegeben, dass die Leiche als Kennedy Jean Schroer identifiziert wurde. Das Mädchen war etwa sechs Jahre alt, als es im November 2020 verstarb.

Wie die New York Post berichtet, wurden die Polizisten Anfang des Monats aufgrund eines Anrufs zu der Familie gerufen.

Die Polizei konnte noch nicht genug Beweise sammeln, um jemanden festzunehmen. © 123RF/ zhukovsky

Bisher wurden in diesem Fall keine Festnahmen vorgenommen.

"Wir verstehen, dass viele in der Öffentlichkeit verwirrt sein könnten, warum noch niemand festgenommen wurde. Das ist völlig nachvollziehbar", erklärte die Polizei.

Weiter hieß es: "Was wir vermitteln möchten, ist, dass wir eine Chance haben, so viele Informationen wie möglich zu sammeln, um herauszufinden, was mit diesem Kind geschehen ist, und um ihre Geschichte zu erzählen."

Die Polizei erklärte, dass sie den Wunsch, Personen zur Rechenschaft zu ziehen, zwar verstehe, jedoch betonte, dass dies sorgfältig und nicht überstürzt geschehen müsse.