Schiefe Überraschung: Der berühmte Turm von Pisa hat einen Zwilling

Niles (USA) - Überraschung auf der anderen Seite des Atlantiks: Den Schiefen Turm von Pisa aus Italien gibt es auch in den USA !

Wie die Stadt auf ihrer Website schreibt, hat der Turm eine Höhe von 28 Metern, einen Durchmesser von 28 Metern und eine Neigung von etwa 2,3 Metern. Jährlich zieht er zahlreiche Besucher an, die das schiefe Meisterwerk fotografieren möchten.

Der Schiefe Turm von Niles zählt zu den bekanntesten Wahrzeichen im US-Bundesstaat Illinois und ist eine Nachbildung des weltberühmten Schiefen Turms von Pisa. © Facebook/Screenshot/Village of Niles - Municipality

Im Jahr 1960 stiftete Ilgs Familie einen Teil des Parks, inklusive des Turms, an die Gemeinde Niles, die den kulturellen Wert des Bauwerks schnell erkannte und sich um seine Erhaltung kümmerte.

1997 wurde der neu gestaltete Platz mit dem Schiefen Turm, nach einer umfangreichen Renovierung, die 1,2 Millionen US-Dollar (rund 1,11 Millionen Euro) gekostet hatte, feierlich eingeweiht. Modernisierte Beleuchtung, neue Springbrunnen und ein elegantes Reflexionsbecken machten das Wahrzeichen dabei noch beeindruckender.

Auch in den letzten Jahren hat die Gemeinde viel in die Restaurierung des Turms investiert, darunter auch die Wiederherstellung der historischen Glocken, die jetzt wieder in einer vollen Tonleiter erklingen. Zudem wurden neue Sicherheitsgeländer installiert und die Struktur des Turms umfassend saniert.

Der Innenraum des Turms soll laut Website schon bald für die Öffentlichkeit zugänglich sein.