Frau wurde nur fürs Baby am Leben gehalten: Jetzt ist es da

Atlanta (USA) - Eine schwangere Frau (†31) aus dem US -Bundesstaat Georgia kam mit starken Kopfschmerzen ins Krankenhaus. Kurz darauf wurde sie für hirntot erklärt. Ihr ungeborenes Kind sollte sie trotzdem zur Welt bringen.

Adriana Smith (†31) wurde künstlich am Leben gehalten, bis ihr Sohn (nicht im Bild) zur Welt gebracht wurde. © Bildmontage: GoFundMe/Screenshot/Support Adriana Smith's family (2)

Laut einer von der Familie eingerichteten GoFundMe-Seite wurden Anfang Februar bei Adriana Smith mehrere Blutgerinnsel im Kopf festgestellt, die eine Operation notwendig machten. Kurz nach dem Eingriff wurde bei der Frau jedoch der Hirntod festgestellt.

Seitdem wurde sie wegen ihres ungeborenen Babys künstlich am Leben erhalten, da ein lokales Gesetz dem Personal verbietet, eine Abtreibung vorzunehmen, sobald ein Herzschlag festgestellt wurde.

Somit wurde Adrianas Sohn "Chance" schließlich am Freitagmorgen in der 26. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Seitdem kämpft das Frühchen, das etwas über 800 Gramm wiegt, ums Überleben, wie WXIA-TV berichtet.

Adrianas Mutter April Newkirk sagte gegenüber dem Sender, dass der Junge wieder gesund werden wird. Sie fügte hinzu: "Er kämpft. Wir werden für ihn beten."