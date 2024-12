Sechsjährige stellt Frage über Männer und geht viral

USA - Kinderfragen erheitern uns doch manchmal alle. So auch im Falle einer Sechsjährigen aus den USA , die eine lustige Konversation mit ihrer Mutter hatte.

Die sechsjährige fragte ihre Mutter, ob man einen Ehemann haben muss. Nach der Antwort grinste das Mädchen. © Screenshot/TikTok/bgreenish

In dem kurzen TikTok-Clip ist zu sehen, wie die Kleine fragt: "Muss man unbedingt einen Ehemann haben?"

Die kurze Antwort ihrer Mutter: "Nope." Was folgt, ist ein Grinsen des Mädchens. Das Video ging viral und wurde mittlerweile mehr als elf Millionen Mal angesehen.

"Newsweek" fragte Zweifachmutter Brittney (34) jetzt, wie es zu diesem Ausschnitt kam.

"Ich habe einen Film mit einer Kussszene gesehen, was zu einem albernen Gespräch darüber führte, in welchem ​​Alter man küssen darf", erzählte sie. Die Antwort ihrer Tochter war eindeutig: erst ab 40 Jahren! Danach fing sie an, zu filmen.

Sonderlich überraschend kam die Situation für die 34-Jährige nicht. "Wir führen oft offene Gespräche." Dass der Clip, der mehr als 6000 Kommentare und 2,5 Millionen Likes hat, allerdings für so viel Aufmerksamkeit sorgen würde, hätte sie nicht erwartet.