Sohn (†2) bei Flut in den Tod gerissen: Schrecklicher Verdacht!
Kalifornien (USA) - Im September wurde ein Zweijähriger nach heftigen Fluten in Kalifornien tot aufgefunden – nun steht sein Vater unter Mordverdacht!
Am 18. September war Brandon Padilla-Aguilera (26) mit seinem zweijährigen Sohn Xavier unterwegs, als sie von der Flut mitgerissen wurden.
Die beiden saßen zu dem Zeitpunkt im Auto und wurden weggespült, wie People damals berichtete. Brandon kam verletzt ins Krankenhaus.
Nach einer langen Suche nach seinem Kind gab es am nächsten Tag die traurige Gewissheit: Der kleine Xavier ist tot.
Die Vermutung, dass der Junge durch die Wassermassen ums Leben kam, lag nahe.
Doch nun gab es eine Wendung - Brandon soll seinen Sohn noch im Auto getötet haben.
Mord oder fahrlässige Tötung?
Vergangenen Freitag wurde der Beschuldigte festgenommen, so ABC News.
Demnach wird der 26-Jährige laut Gerichtsdokumenten der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr und auch des Kindesmissbrauchs beschuldigt.
In der Klage wird behauptet, dass Brandon seinen Sohn während der Autofahrt getötet haben soll. Laut der Polizei nahm sie den Vater wegen Mordes fest - die Staatsanwaltschaft erklärte jedoch, dass es ihnen allein um fahrlässige Tötung und Kindesmissbrauch ginge.
Brandon bekannte sich nicht schuldig, die Kaution wurde auf 200.000 US-Dollar (etwa 172.350 Euro) festgelegt.
Laut People kam der Mordverdacht auf, nachdem die Polizei monatelang Beweise gesammelt und mit mehreren Zeugen gesprochen hatte.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Barstow Police Department