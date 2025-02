Streit um "Golf von Amerika": Mexiko will gegen Google vorgehen!

Claudia Sheinbaum (62) forderte Google auf, die USA in "Mexikanisches Amerika" umzubenennen. © ---/Prensa Presidencia/dpa

Am Donnerstag erklärte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum (62), dass sie eine Zivilklage gegen das Unternehmen nicht ausschließe.

Wie die New York Post berichtete, hatte die Regierung bereits einen Brief an Google geschrieben, in dem sie darauf hinweist, dass die Bezeichnung falsch sei und "der gesamte Golf von Mexiko nicht als Golf von Amerika bezeichnet werden könne".

Denn die Verordnung des US-Präsidenten, den Golf umzubenennen, sei lediglich auf den "Kontinentalsockel der Vereinigten Staaten" beschränkt, da Mexiko weiterhin einen Großteil des Golfs kontrolliere.

Google erklärte letzten Monat auf der Plattform X, dass es eine "gängige Praxis sei, Namensänderungen zu übernehmen, wenn sie in offiziellen Regierungsquellen aktualisiert wurden".