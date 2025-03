Umstrittener Erstickungstod: Verurteilter Mörder wird mit Stickstoff hingerichtet

Es war die erste Hinrichtung mit Stickstoff im Louisiana State Penitentiary. © Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate/AP/dpa

Bei Exekutionen mit sogenannter Stickstoffhypoxie wird dem Todeskandidaten eine Maske aufgesetzt, in die purer Stickstoff strömt, was schließlich zum Erstickungstod führt.

Diese Art der Hinrichtung ist in nur in wenigen US-Bundesstaaten erlaubt. Zum Einsatz kam sie bislang nur in Alabama. Menschenrechtler kritisieren die Prozedur aufgrund ihrer Grausamkeit.

Zeugen gaben bereits an, dass die Häftlinge länger als erwartet bei Bewusstsein blieben, nach Luft rangen und sich schüttelten, wie NBC berichtet.

Offiziell hieß es dazu, dass ein Verurteilter die Luft angehalten habe, was ihn daran hinderte, schneller bewusstlos zu werden.

Doch in Louisiana zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Auch hier habe der Verurteilte unwillkürlich gezittert und sei verkrampft. Augenzeugen berichteten jedoch, dass - nach dem, was sie über die Methode wussten - nichts Ungewöhnliches passierte.

Gegen 18.50 Uhr am Dienstag (Ortszeit) wurde Jessie Hoffman Jr. im Louisiana State Penitentiary offiziell für tot erklärt.