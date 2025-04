Verwaltungsfehler führt zu Abschiebung: Familienvater landet im Folter-Gefängnis!

Kilmar Armando Abrego Garcia (29) wurde am 12. März während einer Verkehrskontrolle festgenommen. © Facebook/Screenshot/Donald Trump for President

Wie CNN berichtet, wurde Kilmar Armando Abrego Garcia aus Maryland aufgrund eines gravierenden Verwaltungsfehlers irrtümlich abgeschoben, obwohl er einen Schutzstatus mit Abschiebungssperre hatte.

Der salvadorianische Staatsbürger, dem plötzlich Bandenkriminalität ohne jegliche Beweise vorgeworfen wurde, war am 12. März während einer Verkehrskontrolle festgenommen und sofort in seine Heimat El Salvador deportiert worden.

Dort landete er in einem Hochsicherheitsgefängnis, das für Folter und Menschenrechtsverletzungen bekannt ist. Die Trump-Regierung räumte ein, dass der Fehler nicht so einfach zu korrigieren sei, da Garcia dort in Haft sitzt.