Ehemann erwischt sie im Bett mit Schüler: Dreifach-Mutter wegen Kindesmissbrauchs angeklagt

Indiana (USA) - Eine Schulsekretärin aus dem US-Bundesstaat Indiana gestand der Polizei, dreimal mit einem Schüler geschlafen zu haben.

Ihr Ehemann soll die 31‑Jährige im Bett mit einem 18‑jährigen Schüler erwischt haben. (Symbolbild) © 123RF/bialasiewicz

Wie New York Post berichtet, wird Alicia Hughes (31) beschuldigt, sexuelle Beziehungen zu Schülern gehabt zu haben.

Die Polizei wurde in der Nacht zum Valentinstag wegen eines Vorfalls mit Körperverletzung in Hughes’ Wohnung gerufen, nachdem ihr Ehemann sie gemeinsam mit einem 18‑jährigen Schüler im Bett angetroffen haben soll.

In neu veröffentlichten Vernehmungsvideos ist die 31‑Jährige zu sehen, wie sie in Tränen ausbricht und zugibt, dreimal mit dem 18‑jährigen Schüler geschlafen zu haben. Sie betonte jedoch, dass der sexuelle Kontakt erst nach dem 18. Geburtstag des Jugendlichen stattfand.

Zudem gibt sie an, von ihrem Ehemann "körperlich und seelisch" misshandelt worden zu sein.

Die Mutter von drei Kindern wurde wegen fünffachen Kindesmissbrauchs angeklagt. Die Vorwürfe beziehen sich jedoch auf einen anderen, 17‑jährigen Schüler, der den Behörden berichtete, mehrere sexuelle Begegnungen mit ihr gehabt zu haben.