Wanderin stürzt mehrere Meter tief in Fluss: Hund überlebt, Suche nach Frau läuft auf Hochtouren

Der Hund von Zuleika Witron (28) wurde nur wenige Stunden nach dem Unglück lebend gefunden. © Screenshot/Facebook/Pierce County Sheriff's Department

Die 28-jährige Zuleika Witron war am vergangenen Sonntag mit ihrer Freundin und zwei Hunden im US-Bundesstaat Washington unterwegs, als das Unglück geschah.

Wie People berichtet, fehlt von Witron seitdem jede Spur.

"Am 23. März gegen 12 Uhr rutschten eine Frau und ihr Hund (…) in den Carbon River. Ein Angehöriger wurde Zeuge, wie die starke Strömung sie mit sich riss", teilte die Polizei in einer Pressemeldung mit.

Schnell wurden Sanitäter zur Unglücksstelle gerufen, die sofort mit der Suche nach der Frau und dem Vierbeiner begannen.