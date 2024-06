Wegen falscher Pronomen? Mutter darf nicht ins Flugzeug!

Am vergangenen Mittwochmorgen wollte Jenna Longoria, eine Expertin für Frauengesundheit und Hormone, von San Francisco zurück in ihre Heimatstadt Austin im US-Bundesstaat Texas fliegen.

Nach all den Strapazen schaffte es die Familie doch noch nach Hause. © Screenshot/Instagram/@theperiodguru

Die Mutter postete die ganze Tortur auf Instagram, wo sie ein Video ihres Gesprächs mit einer United-Mitarbeiterin veröffentlichte.

Die Mitarbeiterin erklärte, sie müsse Zeugenaussagen einholen, um die Situation zu klären, bestätigte aber, dass es letztendlich die Entscheidung des Kapitäns gewesen sei, sie herauszuwerfen.

"Ich möchte ihnen keine Worte in den Mund legen (...) aber es gab einige Transgender-Kommentare, abfällige Bemerkungen darüber, dass man als Fanatiker nicht in das Flugzeug darf. Das ist, was ich gehört habe.", so die Mitarbeiterin.

Jenna sagte in ihrem Clip, sie glaube, dass sie aufgrund dieses Vorfalls nie wieder mit United Airlines fliegen dürfe.

Die Airline teilte der New York Post in einer Stellungnahme mit, dass Jenna und ihre Familie nach einer Diskussion über zu viel Handgepäck nicht an Bord gelassen wurden.

Jenna und ihre Mutter saßen am Flughafen fest und wussten nicht, ob sie einen anderen United-Flug nehmen konnten. Deshalb kauften sie Tickets für einen American-Airlines-Flug zurück nach Austin, der drei Stunden später abhob.

Sie habe weder eine Entschuldigung noch eine Entschädigung für die American-Airlines-Tickets erhalten.