Zwei Täter eröffnen Feuer bei Chanukka-Event: Schüsse und Panik an weltberühmtem Strand!

Sydney (Australien) - Dramatische Szenen spielen sich derzeit in Australien ab! Am berühmten Bade- und Surfstrand Bondi Beach in Sydney fielen am Sonntagabend (Ortszeit) Schüsse - dabei sollen mindestens zehn Personen verletzt worden sein. Ersten unbestätigten Berichten zufolge gab es auch Tote.

Am Strand von Sydney fielen am Sonntagabend Schüsse! Aufnahmen auf X zeigen dramatische Szenen. © Montage: X/VividProwess, X/AhmadMansour__, X/DanieleDann1

Wie das australische Nachrichtenportal 7 News meldete, fielen die Schüsse gegen 6.50 Uhr. Daraufhin brach am Strand eine Massenpanik aus - Hunderte Menschen wollten fliehen!

Laut Sydney Morning Herald wurden mindestens 50 Schüsse abgefeuert. "Ich sah mindestens zehn Menschen am Boden liegen und überall war Blut", beschrieb eine Augenzeugin das Chaos.

Die Polizei von New South Wales rief Anwohner und Touristen dazu auf, das Gebiet zu meiden, solange die Beamten auf den Vorfall reagieren.

Videoaufnahmen in den sozialen Medien zeigen die mutmaßlichen Schützen - zwei in Schwarz gekleidete Personen, die mit ihren Waffen auf einer Fußgängerbrücke stehen.

In weiteren Aufnahmen ist zu sehen, wie sie augenscheinlich von Beamten festgesetzt werden. Die Polizei bestätigte wenig später, dass zwei Verdächtige festgenommen werden konnten.

Laut mehreren Medienberichten soll ein große jüdische Chanukka-Veranstaltung Ziel des Angriffs gewesen sein.