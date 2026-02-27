Frau erfährt Baby-Geschlecht und reagiert schockiert: Jetzt ist klar, was wirklich dahintersteckte

Los Angeles - Als eine werdende Mutter aus Los Angeles Anfang dieses Jahres das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes erfuhr, lief das Ganze völlig anders ab, als sie es sich erträumt hatte. Ihre fassungslose Reaktion auf die Misere wurde im Netz dann millionenfach geklickt. Was die Zuschauer nicht ahnten: Ihre Tränen flossen nicht nur aus Enttäuschung.

Als Lisa Jones das Geschlecht ihres Kindes erfuhr, war es für sie ein Schock - im mehrfachen Sinne. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/gigglesbyjones

Lisa Jones ging mit ihrem "Gender-Reveal"-Fail im Januar aus guten Gründen viral: Eigentlich hatte sich die Blondine einen feierlichen Moment gewünscht, wie man ihn aus unzähligen Videos im Internet kennt. Dafür sollte ihr Mann, der das Geschlecht bereits kannte, eine farblich passende Konfetti-Kanone besorgen.

Am Ende gab es weder Konfetti noch einen magischen Augenblick: Lisa erfuhr zwischen Tür und Angel von ihrem Partner, dass sie ein Mädchen bekommen würden. Geschockt und überrumpelt blickte die US-Amerikanerin damals in die Kamera und brach in Tränen aus.

In einem neuen Video klärte Lisa nun die Hintergründe zu ihrer emotionalen Reaktion: "Was die Leute nicht wussten: Meine Reaktion bezog sich nicht nur auf das Geschlecht", schreibt sie auf Instagram. "Es war so viel mehr."

Lisa verlor im Mai 2023 innerhalb eines Tages ihre Mutter und ihren Vater. Im darauffolgenden Jahr begann sie schließlich das Haus ihrer Eltern auszuräumen.

Dass Aussortieren der Kleidung überließ sie dabei ihren Freunden, da dies einfach "zu schmerzhaft" für sie war. Dann fiel ihrer Cousine plötzlich etwas in die Hände.