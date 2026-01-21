Dreijährige hält Baby-Schwester im Arm: Was sie dann fragt, bringt ihre Mutter zum Weinen

Seattle (Washington, USA) - Wenn kleine Kinder ihre neuen Baby-Geschwister zum ersten Mal treffen, ist das immer ein ganz besonderer Moment. In diesem Fall war es so emotional, dass die kleine Stella (3) aus Seattle ihre Mutter mit einer Frage zum Weinen brachte. Weil es von der Situation ein Video gibt, haben inzwischen Millionen Menschen daran teilgehabt.

Die kleine Stella (3) hält die noch kleinere Sophia in ihren Armen - und hat direkt eine Frage. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/lovelisssa

Bei dieser Szene kann einem fast nur das Herz aufgehen. Die Dreijährige sitzt darin mit dem Baby auf dem Schoß im Krankenhausbett. Dann fragt sie ihre Mutter, wann Sophia geboren wurde.

"Heute, am 28. Dezember", erklärt Allisa Ly ihrer Erstgeborenen. Daraufhin fragt Stella, ob sie ihrer Schwester nicht "Happy Birthday" singen darf. Ihre Mama kann kaum antworten, da trällert Stella auch schon los. Leise, fast flüsternd, singt sie dem schlafenden Baby ein liebevolles Geburtstagslied.

Diese Geste kommt beim TikTok-Publikum sehr gut an. Seitdem der Clip am 11. Januar veröffentlicht wurde, kamen bereits 3,2 Millionen Klicks zusammen, dazu mehr als 950.000 Likes.

Besonders gerührt war in diesem Moment natürlich die Mama. "Es war so süß und völlig unerwartet. Meine Schwester und ich hatten definitiv Tränen in den Augen, als sie anfing, zu singen. Ich hatte auch nicht erwartet, dass sie das ganze Lied singen würde. Denn normalerweise hört sie auf, sobald sie die Kamera bemerkt oder das Gefühl hat, beobachtet zu werden", erklärte Allisa Ly diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Was sie sonst noch erzählte, dürfte manch weiteres Herz schmelzen lassen.