Mutter nutzt Baby-Cam im Auto: Als sie Video mehrfach prüft, traut sie ihren Augen nicht

Hilton (Südafrika) - Sie wunderte sich mehrfach, schließlich hielt es Vicky Meumann aus Hilton in Südafrika nicht mehr aus. In einem passenden Moment blickte sie sich im Auto nach ihrem hinter ihr sitzenden Sohn (7 Monate) um - und traute ihren Augen nicht.

Vicky Meumann traute ihren Augen immer weniger, als ihr Baby (7 Monate) minutenlang nicht damit aufhörte, starr aus dem Autofenster zu schauen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/vickymeumann

Die junge Mutter war vor einigen Tagen mit ihrem Baby in Südafrika unterwegs. Um ihren Wonneproppen besser im Blick zu behalten, hatte sie sich eine Babykamera für das Auto zugelegt.

"Mit der Kamera habe ich ihn weiterhin im Blick und kann schnell auf den Bildschirm schauen, anstatt in den Rückspiegel zu schauen, wo ich ihn sowieso nicht optimal sehen konnte", erklärte Meumann diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Das Problem: Ihr Sohn schien minutenlang starr nach draußen zu starren, anstatt mit seinen Sachen zu spielen. Schließlich nutzte seine Mama einen passenden Moment, um nach hinten zu blicken.

Und siehe da: Dort spielte sich längst etwas ganz anderes ab.