Frau überredet Mann zu viertem Kind: Beim Ultraschalltermin folgt der Riesen-Schock!
Ontario (USA) - Dreifach-Mama Hannah A. (29) war überglücklich, als sie ihren Partner endlich zu einem vierten Kind überreden konnte. Was dann aber bei ihrer ersten Ultraschall-Untersuchung gefunden wurde, sollte alles verändern.
Das Paar aus dem US-Bundesstaat Ontario ist bereits mit drei Jungen im Alter von 11, 4 und 1 Jahren gesegnet. Doch Mama Hannah hatte einen Herzenswunsch: Sie wollte so gern noch ein Mädchen haben.
Nachdem ihr Verlobter Jacob (34) einem weiteren Kind zustimmte, dauerte es nicht lange, bis Hannahs Schwangerschaftstest positiv ausfiel.
In der achten Schwangerschaftswoche stand dann ein Ultraschalltermin an und das Paar fieberte darauf hin, möglicherweise das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes zu erfahren.
Doch es sollte alles ganz anders kommen: "Die Ärztin schaute auf den Bildschirm und sagte: 'Oh …'", erinnert sich die 29-Jährige gegenüber PEOPLE. "Ich fragte, was sie damit meinte, und sie sagte mir, dass es Zwillinge seien." Für Hannah war diese Nachricht zwar eine große Überraschung, allerdings war ihr Partner selbst Zwilling und auch ihre Mutter hatte Zwillinge großgezogen. "Ich dachte: 'Okay, Zwillinge, das schaffe ich'", so die US-Amerikanerin.
Auf das, was als Nächstes geschah, war sie allerdings nicht vorbereitet: Die Ärztin korrigierte sich, hatte ein drittes Baby im Bauch von Hannah entdeckt.
Paar wünscht sich viertes Kind - und bekommt Drillinge
Die Dreifach-Mutter war bei dieser Nachricht aus gutem Grund "völlig geschockt".
"Da setzte die Angst ein", gibt Hannah zu. "Ich wusste auch nicht, wie Jacob reagieren würde. Vier Kinder waren ja schon eine Menge, und jetzt sollten es sechs werden!"
Als der 34-Jährige über die Lage aufgeklärt wurde, hielt der es zunächst für einen Scherz. "Als er merkte, dass es ernst war, war er geschockt."
Der Anblick der drei Babys auf dem Bildschirm des Ultraschalls brachte Hannah zum Weinen, ihr Partner hingegen verfiel in ein unkontrolliertes Lachen.
Doch damit nicht genug. Bei der anschließenden Gender-Reveal-Party kam heraus, dass Hannahs Wunsch nach einem Mädchen gleich dreimal unerfüllt blieb: Die Drillinge sind alle Jungs.
Der überwältigende Tag endete damit, dass Jacob vor seiner Liebsten auf die Knie ging und ihr einen Heiratsantrag machte.
Auf TikTok ging die Story rund um die Drillinge und ihre überraschten Eltern rasch viral. "Ich hoffe auch, dass unsere Geschichte andere dazu inspiriert, positiv zu bleiben, selbst wenn das Leben ihnen Steine in den Weg legt!", erklärt Hannah.
Sie und ihr baldiger Ehemann machen sich aber nichts vor und bereiten sich lieber darauf vor, dass es in Zukunft nicht "einfach wird". "Aber ich glaube, alles hat seinen Sinn, und diese Babys waren für uns bestimmt", ist sich die 29-Jährige sicher.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/ hmpk0912