Frau überredet Mann zu viertem Kind: Beim Ultraschalltermin folgt der Riesen-Schock!

Ontario (USA) - Dreifach-Mama Hannah A. (29) war überglücklich, als sie ihren Partner endlich zu einem vierten Kind überreden konnte. Was dann aber bei ihrer ersten Ultraschall-Untersuchung gefunden wurde, sollte alles verändern.

Hannah A. hatte ihren Partner Jacob zu einem vierten Kind überredet. Schnell war klar - es werden gleich drei! © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ hmpk0912

Das Paar aus dem US-Bundesstaat Ontario ist bereits mit drei Jungen im Alter von 11, 4 und 1 Jahren gesegnet. Doch Mama Hannah hatte einen Herzenswunsch: Sie wollte so gern noch ein Mädchen haben.

Nachdem ihr Verlobter Jacob (34) einem weiteren Kind zustimmte, dauerte es nicht lange, bis Hannahs Schwangerschaftstest positiv ausfiel.

In der achten Schwangerschaftswoche stand dann ein Ultraschalltermin an und das Paar fieberte darauf hin, möglicherweise das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes zu erfahren.

Doch es sollte alles ganz anders kommen: "Die Ärztin schaute auf den Bildschirm und sagte: 'Oh …'", erinnert sich die 29-Jährige gegenüber PEOPLE. "Ich fragte, was sie damit meinte, und sie sagte mir, dass es Zwillinge seien." Für Hannah war diese Nachricht zwar eine große Überraschung, allerdings war ihr Partner selbst Zwilling und auch ihre Mutter hatte Zwillinge großgezogen. "Ich dachte: 'Okay, Zwillinge, das schaffe ich'", so die US-Amerikanerin.

Auf das, was als Nächstes geschah, war sie allerdings nicht vorbereitet: Die Ärztin korrigierte sich, hatte ein drittes Baby im Bauch von Hannah entdeckt.