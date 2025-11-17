Baby weint: Was kleiner Bruder dann tut, ist das "wohl Schönste", das Mutter je erlebt hat
Essex (England) - "Das war wohl das Schönste, was ich je erlebt habe", schreibt Natasha Sandhu aus Essex neben ihrem Instagram-Video vom 25. Oktober. Der Clip ist seitdem viral gegangen. Grund dafür ist die Geste von Sandhus älterem Sohn Addison (2), der seiner Mutter beweisen will, dass auch er sich um das Baby kümmern kann.
In dem Video hebt der Zweijährige mahnend den Zeigefinger, als Baby-Bruder Jenson in seinem Bettchen weint. Er will sich ganz allein darum kümmern. Also bleibt seine Mom sitzen, beobachtet das weitere Geschehen aber per Babyfon-Video.
Die Aufnahme ist in dem Clip ebenfalls zu sehen. Darin läuft Addison zu seinem weinenden Bruder, legt ihm die Hand zum Trost auf die Brust. Das wirkt: Nach ein paar Sekunden hat sich Jenson beruhigt.
Doch lange währt das Glück nicht. Kaum ist sein älterer Bruder wieder weg, weint der Säugling erneut. Also kommt der große Bruder zurück.
Dann bemerkt Addison das eigentliche Problem, das den Kleinen plagt.
Virales Instagram-Video zeigt den herzerwärmenden Moment
Jenson hat seinen Schnuller verloren. Also klettert sein Bruder aufs Bett der Eltern, um in das Bettchen des Babys greifen zu können. Geschafft: Der Schnuller ist gefunden und bald darauf wieder im Mund des Säuglings.
Stolz läuft Addison zurück zu seiner Mutter. Die kann ihr Glück kaum fassen.
"Das war ganz allein sein Verdienst. Ich habe ihn nicht dazu aufgefordert und ihm das auch nie gezeigt. Man ist nicht immer nur auf die Meilensteine stolz, sondern auf solche Momente, in denen sie Liebe, Fürsorge und Empathie zeigen", schreibt sie im Kommentar neben dem Video.
Auch das Instagram-Publikum ist begeistert. So hat das Video mittlerweile mehr als eine halbe Million Klicks erreicht.
Die Britin schließt ihren Kommentar unterdessen mit den Worten: "Das werde ich deinem kleinen Bruder immer erzählen, um zu zeigen, wie sehr du ihn liebst und für ihn sorgst."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/natashamsandhu