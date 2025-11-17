Baby weint: Was kleiner Bruder dann tut, ist das "wohl Schönste", das Mutter je erlebt hat

Dieser Moment rührte nicht nur die Mutter zweier Kleinkinder zutiefst, sondern auch viele Instagram-User.

Von Christian Norm

Essex (England) - "Das war wohl das Schönste, was ich je erlebt habe", schreibt Natasha Sandhu aus Essex neben ihrem Instagram-Video vom 25. Oktober. Der Clip ist seitdem viral gegangen. Grund dafür ist die Geste von Sandhus älterem Sohn Addison (2), der seiner Mutter beweisen will, dass auch er sich um das Baby kümmern kann.

Baby Jenson weint, Bruder Addison (2) bittet seine Mutter, ihn das mal machen zu lassen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/natashamsandhu In dem Video hebt der Zweijährige mahnend den Zeigefinger, als Baby-Bruder Jenson in seinem Bettchen weint. Er will sich ganz allein darum kümmern. Also bleibt seine Mom sitzen, beobachtet das weitere Geschehen aber per Babyfon-Video. Die Aufnahme ist in dem Clip ebenfalls zu sehen. Darin läuft Addison zu seinem weinenden Bruder, legt ihm die Hand zum Trost auf die Brust. Das wirkt: Nach ein paar Sekunden hat sich Jenson beruhigt. Doch lange währt das Glück nicht. Kaum ist sein älterer Bruder wieder weg, weint der Säugling erneut. Also kommt der große Bruder zurück. Baby Mutter lässt Schwester aufs Baby aufpassen: Als sie ihr Kind wiedersieht, trifft sie der Schlag Dann bemerkt Addison das eigentliche Problem, das den Kleinen plagt.

Virales Instagram-Video zeigt den herzerwärmenden Moment