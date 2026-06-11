Schon wieder Zwillinge! Deutsche Familie bekommt zum dritten Mal Doppelnachwuchs

Fürth - Einmal Zwillinge - das kommt vor. Aber dann noch ein zweites und drittes Mal - unglaublich! Eine Familie aus Bayern hat nun alle Hände voll zu tun.

Dreimal Zwillinge! Am 27. Mai kamen Julia und Estephania im Klinikum Fürth zur Welt. © Klinikum Fürth/dpa

Zum dritten Mal in recht kurzem Abstand hat Jasmin Rittner Zwillinge zur Welt gebracht. Die Töchter Julia Anja Valentina und Estephania Lorena Marie kamen nach Angaben des Klinikums in Fürth am 27. Mai auf die Welt.

"Einmal ist besonders. Zweimal außergewöhnlich. Dreimal in Folge kaum zu glauben!", schrieb das Klinikum auf Instagram.

Jasmin Rittner und ihr Mann Andreas hatten bereits im Spätsommer 2023 die Zwillinge Daniel und Emilio und etwa ein Jahr später die Zwillinge Simone und Anastacia bekommen.

Dass es auch beim dritten Mal wieder Zwillinge werden, war für Andreas Rittner deshalb das Normalste der Welt. "Ich habe gar nicht gedacht, dass da eins kommt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur während der Schwangerschaft seiner Frau.

Oberärztin Anja Forster hat die Familie bei allen drei Schwangerschaften und Geburten begleitet. Nach ihr ist nun auch eins der beiden Mädchen benannt.