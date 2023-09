89-Jährige ertrinkt in der Ostsee: Ihre Tochter muss alles mitansehen

Timmendorfer Strand - Tragisch: Am Montag ist eine 89-jährige Frau in der Ostsee am Timmendorfer Strand ertrunken.

Es ist nicht der erste tödliche Badeunfall am Timmendorfer Strand in diesem Jahr: Mitte Juni war ein 20-Jähriger in der Ostsee in Not geraten und später im Krankenhaus verstorben.