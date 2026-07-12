Großeinsatz am Kulki: 38-Jähriger tot aus Badesee geborgen

Leipzig - Eine leblose Person musste Samstagabend aus dem Kulkwitzer See bei Leipzig geborgen werden. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Am Sonntag teilten die Behörden nun mit, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 38 Jahre alten Mann handelt. Die Ermittler gehen aktuell von einem Badeunfall aus.

Die Person wurde am Abend aus dem Wasser geborgen. © Susann Friedrich

Gegen 18.58 Uhr am Samstagabend wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle informiert, hieß es seitens des Lagezentrums auf TAG24-Anfrage.

Ein Sprecher der Rettungsleitstelle bestätigte daraufhin, dass kurz vorher die Meldung "Person in/auf See" bei ihnen eingegangen sei.

Mit 16 Feuerwehrfahrzeugen samt Rettungsboot rückten die Kameraden zu der Stelle in der Nähe des Dauercampingplatzes in Leipzig-Lausen-Grünau aus. In diesem Moment sei man noch von einer Wasserrettung ausgegangen.

Vor Ort habe sich jedoch schnell herausgestellt, dass die Person nicht mehr am Leben war. Sie wurde aus dem Wasser geborgen.

Gegen 20.30 Uhr konnten die letzten Rettungskräfte wieder abrücken. Die genauen Umstände waren am Abend noch unklar.