20.07.2025 08:44 Badeunfall in Bad Hersfeld: Mädchen (7) lebensgefährlich verletzt

Badeunfall im Geistalbad in Bad Hersfeld: In dem Freibad wurde am Samstagnachmittag ein siebenjähriges Mädchen lebensbedrohlich verletzt, die Polizei ermittelt.

Von Florian Gürtler

Bad Hersfeld - Ein siebenjähriges Mädchen war mit Freunden im Wasser, als es plötzlich unterging: Das Kind wurde bei dem Badeunfall im osthessischen Bad Hersfeld lebensbedrohlich verletzt. Alles in Kürze Mädchen (7) lebensgefährlich verletzt bei Badeunfall

Unfall im Freibad Geistalbad in Bad Hersfeld

Kind ging unter Wasser, Erwachsene eilten zu Hilfe

Rettungsdienst brachte Mädchen ins Klinikum

Mehr anzeigen In einem Freibad in Bad Hersfeld kam es am Samstag zu einem Badeunfall, ein siebenjähriges Mädchen wurde lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) © Montage: Hauke-Christian Dittrich/dpa, Roberto Pfeil/dpa Der verhängnisvolle Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr im Freibad "Geistalbad", wie die Polizei mitteilte. Demnach war die Siebenjährige "mit weiteren befreundeten Kindern in einem Schwimmbecken im Wasser". Dabei kam es zu dem Badeunfall. "Aus bisher nicht geklärten Gründen geriet das Kind für mehrere Sekunden unter Wasser", berichtete ein Polizeisprecher weiter. Erwachsene Schwimmbadbesucher bekamen den Notfall mit und eilten zu Hilfe. Die Ersthelfer leiteten Sofortmaßnahmen ein. Nach kurzer Zeit war auch der Rettungsdienst vor Ort und versorgte das Mädchen. Die Siebenjährige wurde von den Einsatzkräften auf dem schnellsten Weg in das Klinikum Bad Hersfeld gebracht. Die Ermittlungen zu dem Badeunfall dauern an.

Titelfoto: Montage: Hauke-Christian Dittrich/dpa, Roberto Pfeil/dpa