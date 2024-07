Badeunfall in Lampertheim endet tödlich: Kripo ermittelt

Ein Badeunfall, der sich am Montagabend im Badesee von Lampertheim (Bergstraße) ereignete, nahm einen tödlichen Ausgang, wie am Donnerstag bekannt wurde.

Von Florian Gürtler

Bergstraße/Lampertheim - Alle Hilfe war vergeblich: Ein 17-jähriger Jugendlicher starb in der Nacht zum heutigen Donnerstag in dem Krankenhaus, in das er nach einem Badeunfall im südhessischen Landkreis Bergstraße gebracht worden war.

DLRG-Kräfte konnten den 17-Jährigen bergen, doch letztendlich war alle Hilfe vergeblich: Der Jugendliche starb an den Folgen des Badeunfalls in Lampertheim. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen, sagte ein Sprecher und ergänzte: "Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten von einem Unglücksfall aus." Es lägen keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Das Unglück ereignete sich bereits am zurückliegenden Montagabend. Der 17-Jährige verunglückte gegen 19.25 Uhr beim Schwimmen in dem Badesee bei der Stadt Lampertheim. Der Jugendliche war zuvor zusammen mit zwei Freunden ins Wasser gegangen. Kurz darauf versank er aus noch ungeklärter Ursache in dem See. Badeunfall Trotz dreistündiger Reanimation: Deutscher auf Mallorca ertrunken! Kräfte des Rettungsdienstes und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) waren rasch zur Stelle. Der 17-Jährige konnte geborgen und erfolgreich reanimiert werden. Im Anschluss wurde er in eine Klinik gebracht, in der er nun an den Folgen des Badeunfalls starb.

