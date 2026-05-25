Drama in Heidenauer Freibad: Mädchen (7) offenbar bewusstlos aus Becken geholt

Heidenau/Dresden - Schock im Albert-Schwarz-Bad in Heidenau am Pfingstmontag: Dort soll am Mittag ein Mädchen (7) bewusstlos im Nichtschwimmerbecken gelegen haben.

Notarzt und Rettungsheli waren vor Ort. © Daniel Förster

Die Feuerwehr Dresden bestätigte gegenüber TAG24, dass sich das Unglück kurz nach 12 Uhr mittags ereignet hat.

Demnach waren ein Rettungshelikopter und mindestens ein Notarzt im Einsatz.

Die Siebenjährige wurde dann in ein Klinikum in Dresden gebracht.