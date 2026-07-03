Tödlicher Unfall am Cossi: Junger Mann stirbt nach Reanimation

Markkleeberg - Tödliches Unglück am Cospudener See bei Leipzig : Zeugen meldeten am frühen Donnerstagnachmittag eine leblose Person im Wasser. Trotz Reanimation starb der junge Mann.

Rettungskräfte konnten den 21-Jährigen am Cossi zwar noch wiederbeleben, er überlebte das Unglück trotzdem nicht. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Die Rettungskräfte wurden gegen 13.40 Uhr zum Ostufer des Cossi alarmiert, wie Polizeisprecher Tom Erik Richter auf Nachfrage von TAG24 berichtete.

Demnach seien zuvor Hinweise eingegangen, dass die leblose Person im See trieb.

Ein 21-Jähriger sei aus dem Wasser geborgen worden. Die Einsatzkräfte konnten ihn zunächst noch reanimieren, doch in der Folge ist der junge Mann gestorben.

Ersten Ermittlungen zufolge liegen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. "Wir gehen derzeit davon aus, dass es sich um einen Unfall handelt", so Richter abschließend.