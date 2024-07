15.07.2024 18:59 Tödlicher Badeunfall in Biblis: Frau verstirbt trotz sofort eingeleiteter Reanimation

An einem See im südhessischen Biblis ist am Nachmittag des heutigen Montags eine 90 Jahre alte Frau bei einem Badeunfall ums Leben gekommen.

Von Marc Thomé

Biblis - Im südhessischen Biblis ist am Nachmittag des heutigen Montags eine 90 Jahre alte Frau offensichtlich bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Für die 90-Jährige kam aber jede Hilfe zu spät. © Keutz TV-NEWS Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen. Demnach war die Seniorin am Badesee in der Straße "An den Rebenäckern" schwimmen. Gegen 15.30 Uhr habe eine Zeugin den Notruf gewählt, nachdem die 90-Jährige plötzlich außer Sicht geraten war. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG machten sich daraufhin auf die Suche nach der Frau. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Badeunfall Polizei entdeckt Badesachen an See: Trauriger Verdacht bestätigt sich kurz darauf Schon kurz darauf wurde man fündig: Die Frau habe sich laut dem Polizeisprecher noch im Wasser befunden und sei bewusstlos gewesen. Die Rettungskräfte brachten die 90-Jährige ans Ufer. Dort verstarb sie aber trotz der sofort eingeleiteten Reanimations-Maßnahmen. Mittlerweile hat die Polizei die Ermittlungen zum genauen Hergang des Badeunfalls aufgenommen.

Titelfoto: Keutz TV-NEWS