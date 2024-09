Traurige Gewissheit: Auch zweiter Student tot aus der Donau geborgen

Neuburg an der Donau - Nach einem Badeunfall in der Donau wurde auch der zweite Vermisste tot geborgen.

Die Männer waren zusammen mit einem 23-Jährigen zum Baden in die Donau gestiegen und wurden von der Strömung mitgerissen.

Am Montag war bereits der andere Vermisste, ein 22-Jähriger aus Sri Lanka, tot an der Staustufe entdeckt worden.

Bei der Bergung der Leiche an der Donaustaustufe bei Bergheim unterstützte die örtliche Feuerwehr .

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte, war in der Nacht zu Dienstag eine tote Person im Wasser entdeckt worden.

Der 23-Jährige hatte sich retten können, weil er sich an einem Busch am Ufer festklammerte und um Hilfe rief. Von seinen zwei Freunden fehlte zunächst jede Spur. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchte tagelang die Ufer des Flusses ab.