27.05.2023 Tretboot-Unfall endet tragisch: Zwei Jugendliche (†13 und †15) sterben

Am Samstag ereignete sich an den Breitenbacher Seen bei Bebra (Hessen) ein schrecklicher Badeunfall. Zwei Jugendliche kamen dabei ums Leben.

Von Angelo Cali

Bebra - Schreckliches Unglück in Osthessen! Bei einem Badeunfall haben zwei Teenager ihr Leben verloren. Auch ein Rettungshubschrauber suchte nach den beiden Teenagern. (Symbolfoto) © Peter Endig dpa/lah Das Drama nahm gegen 17.45 Uhr seinen Anfang. Wie ein Sprecher des osthessischen Polizeipräsidiums berichtete, wurden zwei zunächst nicht genauer beschriebene Personen im Bereich der Breitenbacher Seen nach einem Tretbootausflug als vermisst gemeldet. Stundenlang suchten rund 150 Einsatzkräfte sowie ein Hubschrauber nach den beiden Teenagern aus Sontra, die nach einem Sprung ins kühle Nass nicht mehr an die Oberfläche zurückgekehrt waren. Wenige Stunden später dann die traurige Gewissheit. Die beiden Vermissten, bei denen es sich wohl um einen 13-jährigen Jungen und ein 15 Jahre altes Mädchen gehandelt haben soll, konnten nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden. Badeunfall Badeunfall? Toter aus See geborgen Gegen 21 Uhr waren es die Rettungshunde, die zuerst eine Spur aufnahmen. Umgehend gingen Taucher auf die Suche und fanden die leblosen Körper der Jugendlichen am Grund des Sees. Sämtliche Reanimationsversuche an Ort und Stelle blieben erfolglos. Die genauen Hintergründe und Umstände sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Seitens der Ordnungshüter geht man jedoch von einem tragischen Badeunglück aus.

Titelfoto: Peter Endig dpa/lah