Anwältin im Block-Prozess: "Das ist unwürdig"

Block-Prozess: Am Donnerstag steht der 40. Verhandlungstag an. Ein Hamburger Kriminalbeamter ist als Zeuge geladen.

Von Jana Steger

Hamburg - Der Prozess im Fall Christina Block (52) geht am Donnerstag in eine neue Runde: Am 40. Verhandlungstag soll ähnlich wie am Dienstag ein weiterer Polizist vor dem Hamburger Landgericht aussagen. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) wird vorgeworfen, die Entführung ihrer zwei jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. Hier mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42) am 39. Verhandlungstag. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

Block-Verteidiger Ingo Bott (42) nimmt Stellung. Die unterschiedlichen Interessen der Verteidiger werden klar: Bott will den Verdacht auf David B. lenken, der die Kinder ohne jeden Auftrag entführt haben soll.

Wohingegen der Mandant von Böttner bereits ausgesagt hat, dass Christina Block sich vor der Entführung mit dem Team zusammengesetzt habe und den Männern versichert habe, sie sei die Auftraggeberin. Die vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt ermahnt Bott, dass dieser bereits am Dienstag ausreichend die Möglichkeit hatte, sich zu äußern. Trotzdem hält der 42-Jährige ein "vorgezogenes Plädoyer". Kurz darauf wird dieser erneut von Hildebrandt ermahnt, dass er nicht die Beweisaufnahme bewerten soll. Es folgt eine 15-minütige Pause.

Auch Sascha Böttner, der Anwalt des mutmaßlichen Entführers Tal S., äußert sich nun noch zum Verhandlungstag vom Dienstag. Dieser bezieht sich allerdings auf die Inaugenscheinnahme der gezeigten Bilder aus dem Hotel Grand Elysée. Dabei wird erneut die mutmaßliche Vermummung angesprochen. Vor allem zur Abschreckung habe nach Aussage des Anwalts durchaus Vermummung stattgefunden. Auch eine gewisse Professionalität gehe seiner Meinung nach damit einher. Unter anderem, um sich professionell gegenüber Christina Block zu zeigen.

Mit knapp 30 Minuten Verspätung wegen des Streiks von Bussen und U-Bahnen in Hamburg startet der 40. Verhandlungstag direkt mit einer Anmerkung von Anwältin Frau Pinar. Sie vertritt den angeklagten Sicherheitsunternehmer im Prozess. Pinar war am 39. Verhandlungstag nicht anwesend. "Es war ungeheuerlich, was der Zeuge hier abgeliefert hat", so die Anwältin über die Zeugenaussage des Polizisten Matthias H. (43) am Dienstag. "Zu vielen wesentlichen Ermittlungsschritten konnte sich der Zeuge nicht mehr en détail erinnern", kritisiert sie weiter. "Das ist unwürdig." Schließlich sei es die Aufgabe des Polizisten gewesen, alles gewissenhaft zu dokumentieren. Außerdem wird die mutmaßliche Bewaffnung der Sicherheitsleute am Hause Block am 3. Januar 2024 angesprochen. Anwältin Pinar ist erschüttert: "Die Bewaffnung ist ein erfundener Umstand." Zuvor hatte der Zeuge am Dienstag ausgesagt, dass die Sicherheitsleute an diesem Tag bewaffnet gewesen seien.

Wenige Minuten nach offiziellem Beginn betreten Christina Block (52), Gerhard Delling (66) und Stephan Hensel (51) den Gerichtssaal. Startschuss für den Prozesstag ist eigentlich immer um 9.30 Uhr. Die Schöffen fehlen noch, weshalb sich der Start um einige Minuten verzögert.

Christina Block (52) und ihr Verteidiger Ingo Bott (42) kommen am Donnerstag zum 40. Verhandlungstag ins Hamburger Landgericht. © Marcus Brandt/dpa

Am 40. Verhandlungstag ist das Interesse ähnlich wie an den Tagen zuvor bislang gering: Nur wenige Zuschauende sowie Medienvertretende sind im Saal 237 vertreten.

Am Mittwoch teilte das Gericht mit: Für 9.30 Uhr ist ein weiterer Hamburger Kriminalbeamter als Zeuge geladen. Weitere Zeugenaussagen sind für diesen Verhandlungstag nicht geplant. Informationen dazu, wie es mit der Zeugenaussage des mutmaßlichen Chef-Entführers David B. (68) weitergeht, teilte die Richterin auch am Dienstag noch nicht mit. Dessen Aussage hätte in der vergangenen Woche fortgesetzt werden sollen. Wegen des Krieges im Nahen Osten können weder David B. noch seine mutmaßliche rechte Hand, Keren T., sowie zwei weitere Israelis, die bereits bei der Hamburger Staatsanwaltschaft ausgesagt haben, derzeit nach Deutschland reisen.

Die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt weiß noch immer nicht, wie das Gericht mit den israelischen Zeugen weiter verfahren wird. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa