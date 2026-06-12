12.06.2026 11:27 Block-Prozess: Erneuter Schlagabtausch zwischen Richterin und Verteidiger

Am Freitag findet der 55. Verhandlungstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block statt. Im Fokus steht erneut Mit-Entführerin Keren T. alias "Olga".

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Was bringt der 55. Verhandlungstag? Am Freitag (ab 9.30 Uhr) wird der Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (53) fortgesetzt. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Seit fast einem Jahr muss sich Christina Block (53) wegen der mutmaßlichen Entführung ihrer Kinder vor Gericht verantworten. Sie wird von Anwalt Ingo Bott verteidigt. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

11.27 Uhr: Block-Anwalt über 28. Dezember 2023: "Es gab kein Treffen"

Bott macht weiter und verdeutlicht, dass die Aussage von "Olga" auch gezeigt habe, dass es das ominöse Treffen am 28. Dezember 2023 zwischen seiner Mandantin und den Entführern im "Grand Elysée" nicht gegeben habe. Das macht der Block-Anwalt vor allem daran fest, dass es verschiedene Aussagen zu dem genauen Zeitpunkt des Treffens durch die Israelis gebe. Der Grund für diese unterschiedlichen Angaben? "Es gab kein Treffen", so Bott.

11.11 Uhr: Erneute Diskussionen zwischen Richterin und Block-Anwalt

Und wieder knallt es zwischen der Vorsitzenden Richterin und Block-Anwalt Bott. Hildebrandt ermahnt den Juristen, nachdem dieser ausführlich aus polizeilichen Vernehmungsprotokollen zitierte. Er dürfe nach dem sogenannten "Mündlichkeitsprinzip" in seiner Stellungnahme nur das einführen, was mündlich in der Hauptverhandlung gesagt worden sei, erinnert die Richterin Bott. Dieser will das nicht hinnehmen, fügt sich dann jedoch und macht mit seiner Erklärung weiter. Kurz darauf grätscht Hildebrandt aber erneut dazwischen, als Bott auf Englisch eine längere Aussage zitiert. Er solle die deutsche Übersetzung verwenden, fordert die Richterin.

Die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt musste bei der Stellungnahme von Block-Anwalt Ingo Bott immer wieder eingreifen. © Christian Charisius/dpa-Pool/dpa

10.58 Uhr: Block-Anwalt sieht alleinige Verantwortung bei David B.

Nach einer kurzen Pause hat erneut Block-Anwalt Ingo Bott das Wort. Nun bezieht er Stellung zu der Zeugenaussage von "Olga". Er führt mehrere Punkte an, weshalb die Ausführungen der mutmaßlichen Mit-Entführerin gezeigt hätten, dass seine Mandantin von nichts gewusst geschweige denn etwas in Auftrag gegeben habe. Planung und Ausführung habe allein in der Verantwortung von David B. gelegen, der darüber nie mit seiner Mandantin gesprochen habe - aus Sorge, sie könne darüber mit anderen sprechen. Das hätten sowohl die Aussagen von Keren T. als auch von David B. selbst gezeigt.

10.42 Uhr: Verteidiger des Block-Anwalts widerspricht Aussage von "Olga"

Die Entscheidung, die Kinder mit Gewalt dem Vater zu entziehen, hätten die Israelis vor Ort eigenmächtig entschieden. Sein Mandant habe dies nachweislich weder in Auftrag gegeben noch gebilligt, argumentiert Dr. Voß weiter. Auch die Behauptung von Keren T., Familienanwalt C. habe sie und die anderen Beteiligten falsch beraten, indem er ausgesagt habe, die Kindern gehörten rechtmäßig zu der Mutter und nicht dem Vater, sei falsch. Stattdessen sei diese Einschätzung aufgrund der Entscheidungen der Familiengerichte zum damaligen Zeitpunkt rechtlich völlig zutreffend gewesen.

10.26 Uhr: Verteidiger spricht von zahlreichen Widersprüchen

Dr. Voß kommt immer wieder auf den vom mutmaßlichen Chef-Entführer David B. erstellten "Friedensplan" zu sprechen. Laut T. habe Frau Block enthusiastisch auf diesen Plan zur Rückführung der Kinder reagiert, während Familienanwalt C. nicht überzeugt gewesen sei. David B. selbst habe jedoch das genaue Gegenteil behauptet. Denselben Widerspruch hätte es zwischen den beiden Aussagen mit Blick auf die Erzählung gegeben, dass die physische Rückholung der Kinder von Anfang im Fokus der IT-Firma "Cyber Cupula" gestanden hätte. Dass C. angewiesen habe, die Kinder "um jeden Preis" zurückzuholen, habe Keren T. zuvor nicht einmal gegenüber der Staatsanwalt oder der Polizei geäußert. Angesichts dieses Umstandes und der zahlreichen Widersprüche könnten die Aussage von T. keineswegs zum Nachteil seines Mandaten ausgelegt werden, verdeutlicht Voß.

Dr. Marko Voß, Verteidiger des mitangeklagten Familienanwalts C., äußerte sich am Freitag mit deutlichen Worten zur Zeugenaussage von "Olga". © Georg Wendt/dpa

10.13 Uhr: Verteidiger Dr. Voß nimmt Aussage von "Olga" auseinander

Nun hat Dr. Marko Voß, Verteidiger des mitangeklagten Familienanwalts C., das Wort. Er äußert sich mit deutlichen Worten zur Zeugenaussage von Keren T. alias "Olga". Diese hätte nichts hervorgebracht, was sich zum Nachteil der Angeklagten ableiten ließe. Stattdessen habe es "diametrale Widersprüche" zu den Aussagen der anderen israelischen Beschuldigten gegeben, unter anderem zu den Ausführungen des mutmaßlichen Chef-Entführers David B. Im Sinne des juristischen Grundsatzes "Im Zweifel für den Angeklagten" könnten die Aussagen der angeblichen Hauptbelastungszeugin deshalb keinerlei Folgen für seinen Mandanten und die Hauptangeklagte Block haben. T. habe ein "zweifelhaftes Verhältnis zur Wahrheit", betont Dr. Voß.

9.59 Uhr: Vorsitzende Richterin ermahnt Block-Anwalt in scharfem Ton

Bott kommt auf die Aussagen des Psychologen zu dem Verhalten der Kinder kurz nach Entführung Anfang 2024 zu sprechen. R. habe von einer "offenen, leichten Atmosphäre" zwischen Theo, Klara und ihrer Mutter gesprochen. Angst oder ähnliches habe der Sachverständige bei seinem Besuch nicht feststellen können. Der Block-Verteidiger unterstreicht in diesem Zuge wiederholt, dass die Reputation und fachliche Eignung des Psychologen "völlig außer Frage" stehe, auch wenn einzelne Personen versuchten, das Gegenteil zu behaupten. Bott holt daraufhin zu einer Schelte gegen den Anwalt von Hensel, Gerd Uecker, aus. Dessen Verhalten und Bewertung der Aussagen von R. seien nicht nachvollziehbar, nachdem die beiden zuvor schon zusammengearbeitet hatten. Die Richterin greift ein und ermahnt den Block-Anwalt in scharfem Ton, weil dieser vom Thema abkomme und sich auf die Aussagen des Psychologen selbst konzentrieren solle.

9.48 Uhr: Block-Anwalt Ingo Bott bezieht Stellung zu Aussage von Psychologe

Block-Anwalt Ingo Bott erhält von Hildebrandt das Wort und verliest eine Stellungnahme zu der gestrigen Zeugenaussage des Psychologen Dr. Stefan R. Er bezeichnet die Ausführungen als "bemerkenswert". R. habe nachvollziehbar erläutert, weshalb die Gewaltvorwürfe seitens der Kinder gegenüber ihrer Mutter aus seiner Sicht nicht zutreffend, sondern das "Ergebnis einer gezielten Entfremdung" seien. Die Aussagen des Psychologen hätten keinerlei Widersprüche enthalten, sondern die tiefgreifende Expertise von R. unterstrichen. Gleichzeitig sei am Beispiel von R. erneut klar geworden, dass Stephan Hensel keine Gelegenheit auslasse, etwaigen Fachexperten ihre Kompetenz abzusprechen. Bott wiederholt bei dieser Gelegenheit noch einmal die Einschätzung des Psychologen, dass Hensel eine "manipulative Persönlichkeit" mit narzisstischen bis psychopathischen Zügen sei.

Block-Ex Stephan Hensel wurde vom Psychologen R. als "manipulative Persönlichkeit" bezeichnet. © Marcus Brandt/dpa

9.37 Uhr: Vorsitzende Richterin eröffnet Verhandlung

Nachdem der in U-Haft sitzende mutmaßliche Mit-Entführer Tal S. wie gewohnt in Begleitung eines Justizbeamten in den Saal geführt wurde, eröffnet die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt die Verhandlung. Hensel ist nicht anwesend, als Nebenkläger ist er dazu aber auch nicht verpflichtet.

9.31 Uhr: Beginn verzögert sich

Der Beginn der Verhandlung verzögert sich mal wieder. Kurz nach 9.30 Uhr sind noch nicht alle Prozessbeteiligten anwesend. Unter anderem ist von Block-Ex Stephan Hensel und seinem Anwalt noch nichts zu sehen.