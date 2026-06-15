15.06.2026 09:52 Block-Prozess: Mutmaßlicher Chef-Entführer sagt weiter aus

Am 56. Verhandlungstag im Kindesentführungsprozess gegen Christina Block (53) soll erneut der mutmaßliche Chef-Entführer David B. (68) aussagen.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 56. Verhandlungstag im Kindesentführungsprozess gegen Christina Block (53) soll erneut der mutmaßliche Chef-Entführer David B. (68) aussagen. Es ist bereits der neunte Tag seiner Zeugenaussage vor dem Hamburger Landgericht. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Christina Block (53) mit ihrem Anwalt Ingo Bott (43). © Georg Wendt/dpa-pool/dpa

9.46 Uhr: Block-Anwalt: "Auf mich kommt es nicht an!"

In seiner Stellungnahme erklärt Block-Anwalt Ingo Bott (43), entscheidend sei nicht seine Sichtweise, sondern die seiner Mandantin. Diese sei die "Mutter von verschwundenen Kindern", so Bott. Er appelliert daran, sich in ihre Lage zu versetzen: Seit Jahren müsse sie Ausführungen auf "fundierten Quellen" und durch "renommierte Fachleute" anhören, denen dennoch immer wieder widersprochen werde – zuletzt durch Gerd Uecker. Neben Bott schließen sich alle weiteren Verteidiger dem Beweisantrag von Dr. Voß an.

9.39 Uhr : Prozess beginnt

Mit rund zehn Minuten Verspätung startet der 56. Verhandlungstag. Zunächst räumt die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt den Verfahrensbeteiligten die Gelegenheit ein, sich zu dem Beweisantrag von Dr. Marko Voß, dem Anwalt des Familienanwalts der Familie Block, von Freitag zu äußern. Gerd Uecker, der Familienanwalt von Stephan Hensel und heutige Vertreter der Nebenklage, nutzt die Gelegenheit, um mehrere aus seiner Sicht bestehende "Fehler" in dem Beweisantrag zu erläutern.

9.11 Uhr: Keine zusätzlichen Sicherheitskontrollen

Trotz der Aussage von David B. bleibt es kurz vor Prozessbeginn überraschend ruhig. Auch die zusätzlichen Sicherheitskontrollen scheinen inzwischen der Vergangenheit anzugehören. Bei früheren Zeugenaussagen des mutmaßlichen Chefentführers waren vor Saal 237 noch umfangreiche Kontrollen durchgeführt worden, die teilweise viel Zeit in Anspruch nahmen. Diese seien aus "Sicherheitsgründen" erfolgt, hätten aber keinen direkten Zusammenhang mit dem Prozess gehabt, wie der Anwalt von B. betonte.

9 Uhr: So geht es am Montag weiter

Wie das Gericht am Freitag mitteilte, wird am Montag nach mehr als vier Monaten die Befragung des mutmaßlichen Chef-Entführers David B. fortgesetzt. Auch nach inzwischen acht Verhandlungstagen ist dessen Aussage noch nicht abgeschlossen. Die Nebenklage konnte ihre Befragung zuletzt wegen eines kurzen Verhandlungstermins nicht beenden und kündigte weitere Fragen zu zwei Themenkomplexen an. Danach erhalten die Verteidiger Gelegenheit zur Befragung. Der israelische Sicherheitsunternehmer hatte zuletzt am 6. Februar 2026 ausgesagt. Zuvor war er bereits im Dezember 2025 und Januar 2026 mehrfach als Zeuge vernommen worden. Weitere für das Frühjahr 2026 geplante Termine mussten ausfallen, weil es infolge des eskalierenden Nahost-Konflikts zu Reise- und Einreiseproblemen kam.

Dr. Marko Voß, Verteidiger des Angeklagten C., schoss am 55. Verhandlungstag scharf gegen den Vertreter der Nebenklage. © Georg Wendt/dpa