Block-Prozess: Nachbarin der Steakhouse-Erbin spricht über ihre Beobachtungen

Im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block sagt am Dienstag eine Nachbarin der Steakhouse-Erbin als Zeugin aus. TAG24 berichtet in einem Liveticker.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Weiter geht's! Am Dienstag steht der 43. Verhandlungstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) auf dem Programm. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveticker.

Christina Block (52) neben ihrem Anwalt Ingo Bott (42, 2.v.r.). Der Steakhouse-Erbin wird die Entführung ihrer Kinder vorgeworfen. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

10.45 Uhr: Hensels Anwalt findet die Schilderungen von D. "nachvollziehbar"

Hensels Anwalt Philip von der Meden hält dagegen und bezeichnet die Aussagen der Nachbarin als "nachvollziehbar". Die großen Einkäufe, die getätigt worden seien, passten ins Bild, dass die Familie von der anstehenden Entführung gewusst habe. Es folgt eine zehnminütige Pause.

Nebenklagevertreter Philip von der Meden (2.v.r.) neben seinem Mandanten Stephan Hensel (52, r.) in Saal 237 des Landgerichts. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

10.41 Uhr: Block-Anwalt bezeichnet Aussage der Nachbarin als "nichtssagend"

Die Befragung ist beendet, D. wird aus dem Zeugenstand entlassen. Block-Anwalt Bott erklärt anschließend, die Ausführungen der Zeugin seien "sehr dünn" und "nichtssagend". Er frage sich, was die Schilderungen bringen sollten. Dass die Kinder glücklich bei ihrer Mutter gelebt hätten, sei durch mehrere Behörden bestätigt worden, verdeutlicht der Jurist.

10.31 Uhr: Zeugin sprach mit anderen Nachbarn über Verhalten von Block

Der Block-Anwalt will von der Zeugin wissen, ob sie mit anderen Nachbarn über ihre Beobachtungen und das generelle Verhalten der Steakhouse-Erbin gesprochen habe. D. bejaht. Ob ein Nachbar die Angeklagte auf ihren Umgang mit den Kindern angesprochen habe, wisse sie nicht.

10.21 Uhr: Nachbarin hatte kein sonderlich enges Verhältnis zu Frau Block

Bott fragt die Zeugin nach ihrem Verhältnis zu Frau Block. "Man hat sich mal gesehen, man hat sich mal gegrüßt, aber mehr auch nicht", erklärt D. Die Steakhouse-Erbin habe nicht so gewirkt, als wenn sie engen Kontakt wollte.

10.12 Uhr: Zeugin schickte ihre Tochter, um Situation zu deeskalieren

"Warum sind Sie nicht selbst auf die andere Straßenseite gegangen, sondern haben Ihre Tochter geschickt?", möchte David Rieks, Verteidiger von Gerhard Delling, zu dem Vorfall mit dem weinenden Theo wissen. Sie habe gedacht, dass die Situation dann "nicht so angespannt" sei, wie als wenn sie rübergegangen wäre, antwortet D.

10.02 Uhr: Christina Block soll Kind weinend stehen gelassen haben

D. schildert eine weitere Beobachtung: Sie habe gesehen, dass die Steakhouse-Erbin eines ihrer Kinder weinend vor dem Haus stehen gelassen habe und einfach losgefahren sei. Nach kurzer Zeit sei sie wiedergekommen und habe das Kind eingesammelt. "Warum haben Sie Frau Block nicht darauf angesprochen?", fragt Anwalt Bott. Sie habe großen Respekt gehabt und sei davon überzeugt gewesen, nicht einfach zu der Angeklagten hingehen zu können.

9.57 Uhr: Zeugin will den Kindern "eine Stimme geben"

Sie bereue, nach dem Vorfall mit Theo nicht das Jugendamt informiert zu haben. Deshalb habe sie später auch Hensels Anwalts Philip von der Meden angerufen, um als Zeugin aussagen zu können. Sie wolle den Kindern "eine Stimme geben", da diese nicht aussagen könnten oder wollten. "Woher wissen sie das, dass die Kinder nicht aussagen wollen?", fragt Block-Anwalt Ingo Bott. Das habe überall in der Presse gestanden, so die Zeugin.

9.49 Uhr: Zeugin machte merkwürdige Beobachtungen

Die Zeugin berichtet, dass am Tag vor Silvester 2023 "Unmengen" an Einkaufstüten ins Haus der Familie Block gebracht worden seien. Das sei sonst nicht der Fall gewesen, weshalb sie davon ausgegangen sei, dass es "eine große Party" geben würde. Darüber hinaus erzählt sie von einem Erlebnis an einem anderen Tag: Blocks Sohn Theo habe minutenlang ohne Schuhe in der Einfahrt gestanden und bitterlich geweint - bei strömendem Regen. Als sie ihre 14-jährige Tochter rübergeschickt habe, habe diese nach dem Klingeln von Frau Block die Antwort bekommen, dass Theo wisse, weshalb er dort stehen müsse.

9.40 Uhr: Verhandlung beginnt direkt mit Zeugenbefragung

Mit zehn Minuten Verspätung wird die Verhandlung durch die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt eröffnet. Es geht sofort los mit der Befragung der Zeugin Mirjam D. (52). Die Frau lebt in der Nachbarschaft von Christina Block.

9.20 Uhr: Sehr wenig Andrang im Landgericht

Die für den heutigen Tag angekündigten Zeugen sorgen offenbar nicht bei vielen für Interesse. Wenige Minute vor Verhandlungsbeginn ist der Zuschauerraum in Saal 237 nur äußerst spärlich gefüllt.

Christina Block (52) kommt vor dem 43. Verhandlungstag ins Hamburger Landgericht. © Marcus Brandt/dpa

9 Uhr: So geht es am Dienstag weiter

Am Dienstag ist für 9.30 Uhr eine Nachbarin von Christina Block als Zeugin geladen. Sie soll von ihren Beobachtungen zum Umgang der Steakhouse-Erbin mit ihren Kindern berichten. Die Frau hatte sich bei Nebenklagevertreter Philip von der Meden gemeldet, woraufhin dieser beantragte, sie als Zeugin zu hören. Sollte ihre Befragung bis dahin abgeschlossen sein, ist für 13 Uhr zudem ein weiterer Kriminalbeamter als Zeuge geladen.