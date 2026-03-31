Block-Prozess: Polizist wirft Gerhard Delling "nicht lebensnahe" Aussagen vor

Im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block sagen am Dienstag eine Nachbarin der Steakhouse-Erbin und ein Polizist aus. TAG24 berichtet im Liveticker.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Weiter geht's! Am Dienstag steht der 43. Verhandlungstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) auf dem Programm. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveticker.

Christina Block (52) neben ihrem Anwalt Ingo Bott (42, 2.v.r.). Der Steakhouse-Erbin wird die Entführung ihrer Kinder vorgeworfen. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

14.36 Uhr: Verteidiger des Familienanwalts spricht von "Skandal"

Dr. Voß erklärt, die Zeugenbefragung habe erneut gezeigt, dass Polizei und Staatsanwaltschaft "von Anfang an auf einem Auge blind" gewesen seien. Dass sich niemand die Frage gestellt habe, wo die Kinder eigentlich hingehörten, sei "ein Skandal", wettert der Verteidiger des Familienanwalts C. Die anwesende Staatsanwältin wehrt sich und erklärt, dass man sich von Tag eins mit dieser Frage beschäftigt habe.

14.26 Uhr: Christina Block nimmt Partner Gerhard Delling in Schutz

Nach der Pause äußert sich Christina Block selbst zu den Aussagen des Kriminalbeamten. Sie habe nur ein Telefon, das besagte Haustelefon, und dieses auf Aufforderung von "Olga" zu Hause gelassen, als sie nach Süddeutschland aufgebrochen sei. Herr Delling habe nicht sagen können, wo sie sich aufhalte, da sie selbst es zu diesem Zeitpunkt gar nicht habe sagen können. "Ich wollte nur nach Hause und meinen Kindern Sicherheit geben", betonte die 52-Jährige.

14.09 Uhr: Polizist betont: "Die Kinder gehören in Sicherheit"

Dr. Voß kommt noch mal auf die Aussage von M. zu sprechen, dass die Polizei sich nicht damit beschäftigt habe, wo die Kinder eigentlich hingehörten. Seine Aufgabe sei gewesen, zu prüfen, ob es sich um einen erpresserischen Menschenraub handele, sonst nichts, verdeutlicht M. Klar sei nur: "Die Kinder gehören in Sicherheit", so der Kriminalbeamte. Anschließend ist die Befragung beendet, es gibt erneut zehn Minuten Pause.

14 Uhr: Verteidiger des Familienanwalts befragt den Polizisten

Jetzt übernimmt Dr. Marko Voß, der Verteidiger des Familienanwalts Dr. Andreas C., die Befragung des Zeugen. Er will wissen, ob der Polizist aus dem Gespräch noch wisse, wie das Video mit den schlafenden Kindern in C.s Besitz gekommen sei. Delling habe ihm das Video per Mail weitergeleitet, bestätigt M. nach einem Vorhalt aus dem Vernehmungsprotokoll.

Marko Voß, der Verteidiger des Familienanwalts Dr. Andreas C., auf dem Weg zum Gerichtssaal. © Georg Wendt/dpa

13.50 Uhr: Polizist belehrte Delling im Rahmen der Vernehmung als Zeuge

M. erklärt auf Rieks Frage, warum er zum Haus der Familie Block gefahren sei, obwohl dort bereits Beamte vor Ort gewesen seien, dass man gemeinsam entschieden habe, dass weiterer Sachverstand vor Ort sinnvoll sei. Zu der Vernehmung von Herrn Delling sagt der Polizist, dass er diesen als Zeugen belehrt habe. Gegen wen sich der Ermittlungsverdacht richte, habe er ihm hingegen nicht klar gesagt, erinnert er sich.

13.37 Uhr: Polizei beschäftigte sich nicht damit, wo die Kinder hingehörten

Nach der Pause stellt Delling-Anwalt David Rieks dem Kriminalbeamten Fragen. Er will unter anderem wissen, ob sich bei der Polizei die Frage gestellt worden sei, wo die Kinder eigentlich hingehörten. "Nein", antwortet der Zeuge. Dass er später erfahren habe, dass gegen Stephan Hensel ein Verfahren wegen des Verdachts der Kindesentziehung laufe, habe nichts daran geändert. Die Frage nach der Zugehörigkeit der Kinder sei für ihn zunächst nicht relevant gewesen.

13.15 Uhr: Frau Block habe sich per Video bei Delling und Co. gemeldet

Frau Block habe Herrn Delling und dem Familienanwalt ein Video geschickt, in dem die Kinder schlafend im Bett zu sehen gewesen seien. Die 52-Jährige habe verlauten lassen, dass sie "in ein paar Tagen" mit den Kindern zurückkomme. Die Vorsitzende Richterin beendet ihre Befragung daraufhin. Delling-Anwalt David Rieks und Marko Voß, der Verteidiger des Familienanwalts, wollen ebenfalls Fragen stellen, vorher gibt es aber eine zehnminütige Pause.

13.10 Uhr: Delling habe Frau Block nicht gefragt, wo sie sich aufhalte

Später am 1. Januar habe er Herrn Delling noch mal im Polizeipräsidium vernommen. Delling habe ausgesagt, dass Frau Block über das Haustelefon Kontakt aufgenommen habe. Dieses sei zu diesem Zeitpunkt allerdings schon sichergestellt gewesen. Auf die Frage, ob er die Steakhouse-Erbin gefragt habe, wo sie sich aufhalte, habe Delling erklärt, dass er diese Frage in der Aufregung nicht gestellt habe.

Der mitangeklagte Gerhard Delling (66, r.) neben seinem Verteidiger, Rechtsanwalt David Rieks. © Marcus Brandt/dpa

13.03 Uhr: Zeuge berichtet von "Unstimmigkeiten" in Delling-Aussagen

M. betont mehrfach, dass es in den Aussagen von Herrn Delling einige "Unstimmigkeiten" gegeben habe. Seltsam sei ihm auch vorgekommen, dass sich das Handy von Tochter Greta im Haus befunden habe, obwohl diese nicht da gewesen sei. Schnell habe es Hinweise gegeben, dass es sich nicht um einen erpresserischen Menschenraub handele, wie zunächst angenommen, sondern das etwas anderes dahinterstecke.

12.51 Uhr: Kriminalbeamter spricht über Tag nach der Entführung

M. habe nach der Entführung mit Stephan Hensel gesprochen, der sogleich seine Ex-Frau als mögliche Drahtzieherin der Aktion verdächtigt habe. Er habe später zudem mit Gerhard Delling und Familienanwalt Dr. Andreas C. gesprochen und erklärt, was es bedeute, wenn es sich um einen "erpresserischen Menschenraub" handele, wonach zunächst alles ausgesehen habe. Auf die Frage, wo Christina Block sei, habe Herr Delling ihm geantwortet, er habe keine Ahnung. Merkwürdig sei für ihn gewesen, dass Delling nicht gewusst habe, wie seine Lebensgefährtin erreichbar sei und dass er "einfach hingenommen" habe, dass sie für ein paar Tage nicht zu Hause sein würde. Das sei "nicht lebensnah" gewesen, urteilt M.