Block-Prozess: Was sagen die Mitarbeiterinnen des Jugendamts?

Nach einem Kurztermin wenige Tage vor Weihnachten wird am Donnerstag der Prozess wegen Kindesentführung gegen Unternehmerin Christina Block fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Nach einem Kurztermin wenige Tage vor Weihnachten wird am Donnerstag der Prozess wegen Kindesentführung gegen Unternehmerin Christina Block (52) fortgesetzt. Am 28. Verhandlungstag sollen drei Zeugen gehört werden. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42) beim letzten Prozesstermin im Jahr 2025. Weitere Termine sind bis Mitte des Jahres angesetzt. © Marcus Brandt/dpa

Mit rund zehn Minuten Verspätung beginnt der 28. Verhandlungstag. Die Richterin kündigt an, dass heute aufgrund des Gesundheitszustands einer der drei Zeuginnen nur zwei Zeugen gehört werden. Die dritte Zeugin wurde auf den 2. März umgeladen Es beginnt die Zeugenaussage der Frau W. (43), eine Familientherapeutin und Diplom-Psychologin, die nach eigenen Angaben von 2021 bis 2023 die zuständige Fachkraft des Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) für die Familie Block war.

Das neue Jahr startet mit weniger Andrang vor Saal 237 als bei den vergangenen Terminen – möglicherweise auch wegen des Schneegestöbers außerhalb des Gerichts.

Bevor der Prozessalltag im Strafjustizgebäude starten konnte, musste erstmal der Eingang erstmal vom Schnee freigeschaufelt werden. © Marcus Brandt/dpa

Für 9.30 Uhr, 11 Uhr und 14 Uhr sind insgesamt drei Zeuginnen geladen, allesamt Mitarbeiterinnen des Jugendamtes Hamburg, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Wann David B. seine Aussage fortsetzen wird, ist derzeit noch unklar. Seine Vernehmung wurde nach dem dritten von insgesamt vier dafür angesetzten Terminen unterbrochen.

Christina Block zeigte sich in der Prozesspause gut gelaunt an der Seite ihres Vaters Eugen Block (85) beim Neujahrsempfang der Block Gruppe am 5. Januar im Hotel Grand Elysée. © Marcus Brandt/dpa