Block-Prozess: Was sagen die Mitarbeiterinnen des Jugendamts?
Hamburg - Nach einem Kurztermin wenige Tage vor Weihnachten wird am Donnerstag der Prozess wegen Kindesentführung gegen Unternehmerin Christina Block (52) fortgesetzt. Am 28. Verhandlungstag sollen drei Zeugen gehört werden. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.
Update, 9.40 Uhr: Prozess startet
Mit rund zehn Minuten Verspätung beginnt der 28. Verhandlungstag. Die Richterin kündigt an, dass heute aufgrund des Gesundheitszustands einer der drei Zeuginnen nur zwei Zeugen gehört werden. Die dritte Zeugin wurde auf den 2. März umgeladen
Es beginnt die Zeugenaussage der Frau W. (43), eine Familientherapeutin und Diplom-Psychologin, die nach eigenen Angaben von 2021 bis 2023 die zuständige Fachkraft des Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) für die Familie Block war.
Update, 9.19 Uhr: Weniger Andrang
Das neue Jahr startet mit weniger Andrang vor Saal 237 als bei den vergangenen Terminen – möglicherweise auch wegen des Schneegestöbers außerhalb des Gerichts.
Update, 9 Uhr: So geht es am Donnerstag weiter
Für 9.30 Uhr, 11 Uhr und 14 Uhr sind insgesamt drei Zeuginnen geladen, allesamt Mitarbeiterinnen des Jugendamtes Hamburg, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte.
Wann David B. seine Aussage fortsetzen wird, ist derzeit noch unklar. Seine Vernehmung wurde nach dem dritten von insgesamt vier dafür angesetzten Terminen unterbrochen.
Update, 8.50 Uhr: Recap vom 26. und 27. Verhandlungstag
Am 27. Verhandlungstag widersprach Christina Blocks Verteidiger Ingo Bott (42) einer gerichtlichen Selbstleseanordnung, nach der Hunderte Dokumente nicht öffentlich verlesen werden sollen. Er forderte, zentrale Unterlagen – darunter die frühere Anklage gegen Blocks Ex-Mann Stephan Hensel (51) und dessen Frau wegen Kindesentziehung – im Prozess offen einzuführen.
Am 26. Verhandlungstag wurden unter anderem das Notizbuch des mutmaßlichen Entführer-Chefs David B. (68) sowie die Chatgruppe "Bring Kids Home" thematisiert, in der Christina Block, B. und auch der mit angeklagte Familienanwalt Andreas C. (63) Mitglied gewesen sein sollen. Das Gericht wollte dabei unklare Namen, Abkürzungen und interne Vermerke klären.
Zudem ging es um umfangreiche Observationen der Kinder, des Vaters und seines Umfelds in Dänemark. Laut Aussage von B. wurden sogar zwei aktive israelische Geheimdienstmitarbeiter zur Informationsbeschaffung über das WLAN des Wohnhauses eingesetzt.
Ziel sei stets gewesen, die Kinder "nach Hause zu bringen", Gewalt sei dabei nicht geplant gewesen. Dabei habe B. angenommen, zumindest im Sinne des Deutschen Rechts zu handeln. So sei es ihm von der Unternehmerin und C. immer wieder versichert worden.
