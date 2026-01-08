Block-Prozess: Zeugin spricht von "aktiver Entfremdung der Kinder"

Nach einem Kurztermin wenige Tage vor Weihnachten wird am Donnerstag der Prozess wegen Kindesentführung gegen Unternehmerin Christina Block fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Nach einem Kurztermin wenige Tage vor Weihnachten wird am Donnerstag der Prozess wegen Kindesentführung gegen Unternehmerin Christina Block (52) fortgesetzt. Am 28. Verhandlungstag sollen drei Zeugen gehört werden. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42) beim letzten Prozesstermin im Jahr 2025. Weitere Termine sind bis Mitte des Jahres angesetzt. © Marcus Brandt/dpa

Zudem soll im Zusammenhang mit Hensel der Begriff "dämonisiert" gefallen sein. Ab einem bestimmten Zeitpunkt habe er sich geweigert, die Kinder nach Hamburg zu bringen. Zur Begründung habe er angegeben, dass dann die Entscheidung des Oberlandgerichts, die Kinder sollen zurück zur Mutter, vollzogen hätte werden können. Zwar hatten die dänischen Behörden das Urteil des Hamburger Oberlandesgerichts anerkannt – "Sie wollten es jedoch nicht vollstrecken", so W., die sich auf Nachfrage von Bott auch an die Sorge Christina Blocks vor einem "erweiterten Suizid" erinnerte. "Meine Einschätzung war damals, dass diese Sorge unbegründet war", so die Zeugin. Es folgt eine zehnminütige Pause.

Ein ehemaliger Verfahrensbeistand, der auch Gespräche mit Theo und Klara in Dänemark geführt hatte, berichtete W. laut ihrer Aussage von einer "gewissen Dynamik" seitens Hensel. Demnach hätten die Gespräche mit den Kindern nicht im gewohnten Rahmen stattfinden können, in dem sie sich frei und allein äußern können. Dafür habe Hensel gesorgt. Zudem seien Widersprüche in Hensels Aussagen deutlich geworden. So hätten sich seine Aussagen vor dem Familiengericht nicht mit den Erfahrungen der Mitarbeitenden des ASD gedeckt. Während Hensel vor Gericht erklärt habe, er wolle daran mitwirken, dass die Mutter ihre Kinder wiedersehen könne, habe er gegenüber den dänischen Behörden erklärt, das Verfahren sei so gut wie beendet.

Auf Nachfrage von Block-Anwalt Ingo Bott (42) erinnert sich W. daran, dass sie Stephan Hensel in Gesprächen stets die "treibende Kraft" gewesen sei. Auch in dem Gespräch mit Johanna im Sommer 2021, diese sei jedoch nicht "stumm" oder "eingeschüchtert" gewesen. "Natürlich war sie angespannt und bedrückt, aber das war alles absolut im Rahmen des Geschehens", so W.

Der Anwalt von Stephan Hensel, Christoph Henckel, fragte, ob in der Einschätzung von W. auch das "Konzept der Kindesentfremdung" eine Rolle gespielt habe. W. erklärte, bei Herrn Hensel sei keine Bindungstoleranz erkennbar gewesen. "Im Zuge dessen war die Einschätzung schon, dass eine aktive Entfremdung der Kinder von ihrer Mutter stattgefunden hat", so W. Auf die Nachfrage des Anwalts, ob ihr damals bewusst gewesen sei, dass dieses Konzept fachlich widerlegt sei, wurde die Frage von der Richterin als Suggestivfrage nicht zugelassen.

Nebenkläger Stephan Hensel (51), Ex-Ehemann und Vater der Kinder von Christina Block, kommt am Donnerstag zum Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung © Georg Wendt/dpa

Die gesamte Situation sei "hochkochend" gewesen, so W., die erneut betonte, dass es sich bei Stephan Hensel und Christina Block bereits zuvor um ein "hochstrittiges Ehepaar" gehandelt habe. Nach ihrer Erinnerung hätten sich beide Elternteile gegenseitig immer wieder Vorwürfe gemacht. Auf gezielte Nachfrage der Richterin habe sich die Zeugin jedoch nicht mehr sicher gezeigt, ob diese Vorwürfe auch einseitig gewesen sein könnten. Die Situation rund um Theo und Klara sei dennoch "überraschend" gewesen. Aus Sicht des Jugendamts habe lange Zeit das Ziel bestanden, die Kinder zunächst zu ihrer Mutter zurückzuführen, da sich ihr Lebensmittelpunkt bei ihr befunden habe. Es seien von einem auf den anderen Tag Tatsachen geschaffen worden, die nicht im Sinne des Kindeswohls gewesen seien. Je länger sich die Kinder jedoch in Dänemark aufgehalten hätten, desto weniger habe eine direkte Rückführung nach Hamburg dem Kindeswohl entsprochen. In der Folge sei es vor allem um die Gestaltung der Kontakte zwischen den Kindern und ihrer Mutter gegangen. Die dänischen Behörden hätten nach Angaben von W. keinen Anlass gesehen, die Kinder bei einer Rückführung zu begleiten.

Die Richterin fragt jetzt nach dem Verhältnis zwischen Hensel und Block, welches W. als "zerrüttet" erlebte. Die Eltern hätten ausschließlich über sie kommuniziert und nicht miteinander. Dabei seien die Gespräche mit Frau Block stets "unauffällig" gewesen, mit Hensel hingegen seien Gespräche kaum möglich gewesen. "Mein Gefühl war, dass die Sicht des Jugendamtes hier keine große Rolle gespielt hat. Als ein Miteinander kann man das nicht beschreiben", so W. Hensel habe ihr wohl mehrfach mitgeteilt, dass der ASD in seinen Augen seine Arbeit nicht richtig mache und er deswegen auch die Telefonate mit W. aufzeichne.

Die Richterin fragt, wie die Zeugin die Lage damals bewertet habe. Aus fachlicher Sicht habe die Einschätzung bestanden, dass die Kinder unverzüglich zu ihrer Mutter zurückkehren sollten, weil aus Sicht des ASD eine "akute Kindeswohlgefährdung" vorlag. Gleichzeitig sei es wichtig gewesen, die von den Kindern geäußerten Vorwürfe ernst zu nehmen und entsprechende Unterstützungsangebote für die Familie zu installieren, etwa in Form von Familienhilfe. Ziel sei es gewesen, im Sinne des Kinderwohls Theo und Klara zu ermöglichen, wieder in ihren gewohnten Lebensmittelpunkt zurückzukehren und dort so unterstützt zu werden, dass ihre Vorwürfe aufgearbeitet werden könnten. Mit den Kindern selbst habe W. nie gesprochen. Zunächst habe die Überlegung bestanden, die Kinder zunächst wieder nach Hamburg zurückbringen zu lassen und dann zu befragen. Weswegen auch ein Angebot Hensels mit den Kindern zum ASD nach Hamburg zukommen, zunächst abgelehnt worden war. Relativ schnell sei jedoch deutlich geworden, dass die Kinder auch nicht mit dem ASD hätten sprechen wollen. Auf Nachfrage der Richterin, wer dies mitgeteilt habe, erklärte W., diese Information stamme von Stephan Hensel. Im Saal kam es daraufhin zu höhnischem Lachen. Die Richterin ermahnte das Publikum, sich ruhig zu verhalten und die Verhandlung lediglich zu verfolgen.

Zum ersten Mal habe W. durch die Entscheidung von Johanna Hensel Kontakt mit der Familie gehabt, als diese erklärte, lieber bei ihrem Vater als bei ihrer Mutter leben zu wollen. "Aus unserer Sicht sprach nichts dagegen", so die ehemalige ASD-Mitarbeiterin. Zumal die älteste Tochter von Stephan Hensel und Christina Block in einem Alter gewesen sei, in dem sie selbst entscheiden konnte, wo sie leben wolle. Das Leben bei ihrer Mutter sei für Johanna zu stressig gewesen. Es habe zu viele Verpflichtungen und Vorgaben gegeben, die sie in ihrer Freiheit eingeschränkt und zu erheblichen Konflikten mit ihrer Mutter geführt hätten. Gewaltvorwürfe gegen Frau Block habe sie jedoch nicht geäußert. Generell seien solche in Ws. Zuständigkeit bis 2023 kein Thema gewesen. Der nächste Kontakt sei dann im Sommer 2021 von Christina Block ausgegangen. Sie habe W. mitgeteilt, dass Theo und Klara nach einem Umgangswochenende bei ihrem Vater in Dänemark nicht mehr zurückgekehrt seien.

Mit rund zehn Minuten Verspätung beginnt der 28. Verhandlungstag. Die Richterin kündigt an, dass heute aufgrund des Gesundheitszustands einer der drei Zeuginnen nur zwei Zeugen gehört werden. Die dritte Zeugin wurde auf den 2. März umgeladen Es beginnt die Zeugenaussage der Frau W. (43), eine Familientherapeutin und Diplom-Psychologin, die nach eigenen Angaben von 2021 bis 2023 die zuständige Fachkraft des Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) für die Familie Block war.

Bevor der Prozessalltag im Strafjustizgebäude starten konnte, musste erstmal der Eingang erstmal vom Schnee freigeschaufelt werden. © Marcus Brandt/dpa

Das neue Jahr startet mit weniger Andrang vor Saal 237 als bei den vergangenen Terminen – möglicherweise auch wegen des Schneegestöbers außerhalb des Gerichts.