11.06.2026 09:52 Er erstellte ein "Rückführungskonzept": Psychologe wird im Block-Prozess erneut befragt

Nach rund zwei Wochen Pause wird am Donnerstag der Prozess gegen Christina Block fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Nach rund zwei Wochen Pause, die Christina Block (53) und ihr Lebensgefährte Gerhard Delling (67) unter anderem nutzten, um gemeinsam das Foreigner-Konzert im Stadtpark zu besuchen, wird am Donnerstag der Prozess gegen die Steakhaus-Erbin fortgesetzt. Am 54. Verhandlungstag soll erneut der Psychologe Dr. Stefan R. aussagen. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Christina Block (53) ist angeklagt, die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben © Georg Wendt/dpa-pool/dpa

9.54 Uhr: Zeuge betont: "Ich kann keine Rechtsberatung vornehmen, ich bin Psychologe."

R. gibt an, sich im Rahmen seiner Tätigkeit für Frau Block auch mit ihren Anwälten ausgetauscht zu haben. Gemeinsam habe man erörtert, welche rechtlichen Schritte auf internationaler Ebene möglich seien, um die Kinder zurückzuholen. Zugleich betont der Zeuge immer wieder: "Ich kann keine Rechtsberatung vornehmen, ich bin Psychologe."

9.50 Uhr: "Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich meine Sekretärin mitgebracht"

Bott fragt daraufhin, warum sich R. weder im Januar noch jetzt mit seiner zuvor erfolgten polizeilichen Vernehmung beschäftigt habe. R. entgegnet, er habe bewusst nur das wiedergeben wollen, woran er sich tatsächlich erinnere. Zudem habe er nicht mit einer derart detaillierten Befragung gerechnet. "Wenn ich gewusst hätte, dass ich gefragt werde, was ich verdient habe und welche Rechnungen ich geschrieben habe, hätte ich meine Sekretärin mitgebracht", sagt der Psychologe.

9.42 Uhr: Zeugenbefragung startet

Die Befragung von Psychologe Dr. Stefan R. startet. Das Fragerecht liegt bei Block-Anwalt Ingo Bott (43). Dieser fragt, wann der Zeuge Frau Block zuletzt gesehen habe. R. antwortet zunächst, das sei Ende 2022 gewesen, korrigiert sich dann jedoch: Natürlich habe er Frau Block nach der Entführung im Januar 2024 besucht. Den genauen Zeitpunkt könne er heute aber nicht mehr "rekonstruieren".

9.40 Uhr: Prozess startet

Mit ein paar Minuten Verzögerung startet der 54. Verhandlungstag. Die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt kündigt an, dass die Verhandlung heute aus "internen Gründen" nur bis 15 Uhr gehen wird.

9.25 Uhr: Stephan Hensel mal wieder da

Vor und in Saal 237 bleibt es – wie zuletzt immer häufiger – vergleichsweise ruhig. Nach mehreren Wochen der Abwesenheit ist heute auch Stephan Hensel (52), Ex-Mann von Christina Block sowie Vater ihrer Kinder, mal wieder persönlich im Saal. Als Nebenkläger muss er nicht während des gesamten Verfahrens anwesend sein.

9 Uhr: So geht es am Donnerstag weiter

Wie das Gericht am Mittwoch mitteilte, ist für Donnerstag ab 9.30 Uhr die weitere Befragung des Zeugen Dr. Stefan R. angesetzt. Insbesondere die Verteidigung will ihn erneut befragen. Der Psychologe hatte bereits im Januar 2026 ausgesagt. Eine weitere Vernehmung war für Mai vorgesehen, musste jedoch kurzfristig verschoben werden, nachdem dieser erkrankt war. Auf seiner Homepage bezeichnet sich Dr. R. als "Wegweiser aus Ihrem Elternkonflikt" und betont, dass in seiner Arbeit stets das Wohl des Kindes im Mittelpunkt stehe. Im Prozess spielte der Psychologe bereits mehrfach eine Rolle. Christina Block soll ihn schon während des familienrechtlichen Streits mit ihrem Ex-Mann Stephan Hensel (52) beauftragt haben. In einem Gutachten kam Dr. R. zu dem Schluss, die Kinder seien durch ihren Vater von der Mutter entfremdet worden. Ohne dabei mit den Kindern gesprochen zu haben, wie R. selbst aussagte. Erst nach der Entführung in der Silvesternacht 2023/24 habe Dr. R. die Kinder persönlich bei ihrer Mutter Zuhause kennengelernt. Zudem erstellte R. ein sogenanntes "Rückführungskonzept", das Christina Block später mit den Worten "I hope you can use it" an die mutmaßlichen Entführer weiterleitete. Von ihm soll zudem der Vorschlag stammen, die Kinder sollten ihre Mutter zunächst an einem "neutralen Ort" wiedersehen. Nach eigener Aussage entschied sich David B. deshalb für einen Bauernhof in Süddeutschland als Treffpunkt für das erste Wiedersehen.

Keren T. im Gespräch mit ihrem Anwalt Bernd Groß (r.) am 53. Verhandlungstag. © Georg Wendt/dpa