Weltkriegs-Blindgänger am Memminger Flughafen

Memmingen - Bauarbeiter sind am Flughafen Memmingen auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen.

Auf dem Flughafen in Memmingen haben Arbeiter einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. © Stefan Puchner/dpa

Eine Gefahr für den Flugverkehr besteht nach Einschätzung von Kampfmittelbeseitigungs-Experten nicht, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte.

Demnach handelt es sich um nicht explodierte Splitterbomben, die nach Ende des regulären Flugbetriebs in der Nacht entschärft werden sollen. Die Einsatzkräfte sperrten zunächst den Fundort ab.

Die letzten planmäßigen Landungen waren laut Flugplan für 22 Uhr vorgesehen, doch war eine Maschine aus Neapel am Abend bereits als verspätet gemeldet.

Die Polizei wollte im Laufe der Nacht weitere Informationen geben.