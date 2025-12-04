Weltkriegsbombe in Köln: Verkehr rund um Klettenberg blockiert, Tausende müssen evakuiert werden
Köln - Am Donnerstag ist in Köln-Klettenberg eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger muss noch am heutigen Donnerstag entschärft werden.
Nach Angaben der Stadt Köln war die englische Zehn-Zentner-Bombe am Mittag bei Sondierungsarbiten nahe der Nasse-/Luxemburger Straße entdeckt worden.
Zur sicheren Entschärfung des Blindgängers mit Heckaufschlagzünder muss das Gebiet rund um den Fund evakuiert werden. Dafür wird der Gefahrenbereich, der mit einem Radius von 500 Metern bestimmt wurde, vollständig abgesperrt.
Rund 8400 Menschen sind von den Evakuierungs-Maßnahmen betroffen.
Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt sind bereits vor Ort.
Wann die Weltkriegsbombe entschärft wird, steht derzeit noch nicht fest.
Im TAG24-Ticker halten wir Euch über die aktuelle Entwicklung auf dem Laufenden.
Update, 17. 28 Uhr: Diese Straßen und Haltestellen sind ab jetzt gesperrt
Für die Evakuierung der Bombe schränkt die Stadt Köln den Verkehr ein.
Betroffen sind folgende Straßen:
- Luxemburger Straße zwischen den Nummern 449 und 284/299
- Östliche Seite der Hirzstraße
- Rodderbergstraße
- Berrenrather Straße zwischen den Nummern 533 und 383/374
- Am Neuenhof
- Lieserstraße
- Elzstraße
- Neuenhöfer Allee ab 30/33 bis Luxemburger Straße
- Urftstraße ab den Nummern 15/6
- Mommsenstraße ab der Nummer 31
- Sülzgürtel ab Nummer 24 bis Luxemburger Straße
- Klettenberggürtel bis Siebengebirgsallee
- Breibergstraße
- Hardtstraße zwischen den Nummern 13 und 7
- Petersbergstraße zwischen den Nummern 77 und 59
- Nonnenwerthstraße zwischen den Nummern 1 und 17
- Siebengebirgsallee zwischen 72 und 80
- Ölbergstraße bis Rhöndorfer Straße
- Rhöndorfer Straße
Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen: Die KVB-Linie 13 biegt ab Zülpicher Straße/Gürtel nach Sülz ab, die Linie 18 passiert die Haltestellen "Sülzgürtel" und "Klettenbergpark" ohne Fahrgäste, und die Busse der Linien 130 und 134 werden über den Gottesweg umgeleitet.
Update, 17.14 Uhr: Anlaufstelle in Lindenthal eingerichtet
In Klettenberg sind die Vorbereitungen zur Entschärfung der Zehn-Zentner-Bombe angelaufen.
Die Gesamtschule Lindenthal an der Berrenrather Straße 488 in Köln dient als zentrale Anlaufstelle.
Update, 14.24 Uhr: Anlaufstelle noch nicht eingerichtet
Die Stadt wird demnächst eine Anlaufstelle für die etlichen von der Evakuierung betroffenen Personen einrichten.
Wo diese eingerichtet wird und wann sie öffnen kann, stehe aktuell aber noch nicht fest, informierte ein Sprecher.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa