Zweieinhalb-Zentner-Bombe gefunden: Entschärfung noch heute

Köln - Im Bereich des Adalbert-Stifter-Wegs in Köln -Rodenkirchen ist bei Bauarbeiten ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) ist bereits vor Ort. (Symbolbild) © Philipp Schulze/dpa

Wie die Stadt Köln mitgeteilt hat, handele es sich um eine amerikanische Zweieinhalb-Zentner-Bombe (125 Kilogramm) mit Aufschlagzünder.

Die Weltkriegsbombe muss noch heute entschärft werden, weshalb der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert werden muss.

Der endgültige Gefahrenbereich wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) mit einem Radius von 300 Metern festgelegt.

Von den Evakuierungen sind rund 700 Personen betroffen, die aus ihren Häusern und Wohnungen müssen.

Wann die Anwohner zurückkönnen, ist noch unklar, da noch nicht feststeht, wann der Blindgänger entschärft wird.

Für die gesamte Zeit ist eine Anlaufstelle in der Aula des Gymnasiums Rodenkirchen in der Sürther Straße 55 eingerichtet worden.