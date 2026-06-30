Zweieinhalb-Zentner-Bombe gefunden: Entschärfung noch heute
Köln - Im Bereich des Adalbert-Stifter-Wegs in Köln-Rodenkirchen ist bei Bauarbeiten ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.
Wie die Stadt Köln mitgeteilt hat, handele es sich um eine amerikanische Zweieinhalb-Zentner-Bombe (125 Kilogramm) mit Aufschlagzünder.
Die Weltkriegsbombe muss noch heute entschärft werden, weshalb der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert werden muss.
Der endgültige Gefahrenbereich wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) mit einem Radius von 300 Metern festgelegt.
Von den Evakuierungen sind rund 700 Personen betroffen, die aus ihren Häusern und Wohnungen müssen.
Wann die Anwohner zurückkönnen, ist noch unklar, da noch nicht feststeht, wann der Blindgänger entschärft wird.
Für die gesamte Zeit ist eine Anlaufstelle in der Aula des Gymnasiums Rodenkirchen in der Sürther Straße 55 eingerichtet worden.
Auch KVB-Linie von Evakuierung betroffen
Folgende Straßen oder Straßenabschnitte müssen im Rahmen der Evakuierung gesperrt werden:
- Ringelnatzstraße/Hermann-Löns-Straße
- Ringelnatzstraße Höhe Hausnummern 27/28a
- Walter-Flex-Straße Höhe Hausnummern 17/18
- Heinrich-Heine-Straße (zwischen Theodor-Körner-Straße und Walter-Flex-Straße)
- Auenweg Höhe Hausnummer 30/35
- Auenweg Höhe Hausnummer 32/32a
- Auenweg/Moltkestraße Hausnummer 12
- Bismarckstraße Höhe Hausnummer 12/21
- Bismarckstraße/Roonstraße Höhe Hausnummer 2
- Grüngürtelstraße Höhe Hausnummer 14
- Auenweg/Unterer Weißer Weg
- Unterer Weißer Weg (Fahrtrichtung Klärwerk Rodenkirchen)
- Grüngürtelstraße Höhe Hausnummer 75
Auch eine Buslinie der KVB ist von der Evakuierung betroffen. Die Linie 135 wird an der Haltestelle Rodenkirchen Bahnhof in beide Fahrtrichtungen enden.
Titelfoto: Bildmontage: Philipp Schulze/dpa, Stadt Köln