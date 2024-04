Cannabis rauchen und Auto fahren: Das gilt - und das ist verboten!

Deutschland - Seit dem heutigen Montag ist es legal, Cannabis zu besitzen und zu konsumieren. Doch was gilt eigentlich, wenn man kurz danach Auto fahren will?

Seit dem heutigen 1. April ist es legal, Cannabis anzubauen, zu besitzen und zu konsumieren. © AFP/Eitan Abramovich

Der 1. April ist gekommen. Mit diesem Tag gibt es nicht nur haufenweise schlechte Witze, sondern auch die Möglichkeit, straffrei zu kiffen und Cannabis anzubauen. Unklar ist vielen Deutschen derzeit jedoch, was beim Autofahren zu beachten ist.

Passenderweise teilte das Bundes-Verkehrsministerium dazu in der vergangenen Woche mit, dass die Politik den THC-Grenzwert, der bei Autofahrten zu beachten ist, hochsetzen will. Doch bis es so weit ist, könnte noch viel Zeit vergehen.

Derzeit gibt es im Gesetz keine eindeutige Regelung für Rausch-Fahrten. Doch ein Freifahrtschein ist das ganz und gar nicht!

Denn vor den Gerichten lief es zuletzt stets darauf hinaus, Autofahrer zu bestrafen, die mit mehr als einem Nanogramm Tetrahydrocannabinol (der Cannabis-Wirkstoff THC) pro Milliliter Blut ertappt wurden. In Zukunft könnte die Grenze dem Ministerium zufolge bei 3,5 Nanogramm liegen.

Doch dafür muss das Straßenverkehrsgesetz vom Bundestag geändert werden. Erfahrungsgemäß dauert dies einige Zeit.