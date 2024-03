Geplante Cannabis-Legalisierung stellt Hamburger Justiz vor "erhebliche Probleme"

Ab dem 1. April soll der Besitz und der Anbau von Cannabis unter bestimmten Bedingungen erlaubt sein. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

So sollen der Besitz von bis zu 25 Gramm und der Anbau von bis zu drei Pflanzen in den eigenen vier Wänden erlaubt sein. Der Erwerb soll dabei über sogenannte Anbauvereinigungen erfolgen.

Durch die Legalisierung soll nicht nur der Schwarzmarkt eingedämmt und der Gesundheitsschutz erhöht, sondern auch die Justiz entlastet werden - zumindest in der Theorie.

Wie die Staatsanwaltschaft in Hamburg am heutigen Montag mitteilte, stellt die Umsetzung des Cannabisgesetzes die Justiz in der Hansestadt in der Praxis vor "erhebliche Probleme".

Demnach bedeute "die geplante Rückwirkung der Strafbefreiung für den Besitz und den Anbau von Cannabis" einen erheblichen zusätzlichen Arbeitsaufwand.

Durch diese sei sogar die Funktionsfähigkeit der Staatsanwaltschaft "gefährdet", zudem seien sowohl im Vollzugs- als auch im Ermittlungsbereich "erhebliche Vorleistungen" erforderlich.