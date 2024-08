Mit zu viel Cannabis gefahren? NRW-Polizei kann es aus diesem Grund nicht prüfen!

Köln - Seit dem heutigen Donnerstag gilt in Deutschland ein exakter Grenzwert für das Fahren unter Cannabis-Einfluss. Maximal 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blut sind ab sofort am Steuer erlaubt. Doch wie sich jetzt herausstellt, fehlen der Polizei in Nordrhein-Westfalen zumindest aktuell noch die technischen Mittel, um den exakten Cannabis-Wert zu messen.